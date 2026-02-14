La campaña de Azcón provoca un debate en el PP sobre cómo combatir la pujanza de Vox en el voto joven

Los Meconios y Vito Quiles. El cartel del mitin de cierre de campaña de Jorge Azcón en Zaragoza la semana pasada, con Alberto Núñez Feijóo como invitado estelar, con permiso del dúo musical y del agitador audiovisual, sigue dando que hablar una semana después. Tanto fuera como dentro del Partido Popular (PP), pero especialmente dentro. El asunto, ligado al discutible resultado del ahora presidente en funciones de Aragón y a un calendario con otras dos citas electorales en el horizonte próximo, Castilla y León el 15 de marzo y Andalucía más adelante, ha provocado un debate sobre cómo combatir la pujanza cada vez mayor de Vox entre el voto joven.

El propio Azcón pareció rebajar su decisión, explicando la inserción en un mitin de Quiles -conocido por su estilo faltón, que provocó el año pasado la queja de los periodistas parlamentarios bajo el lema "señalar no es periodismo", y con causas pendientes en los juzgados por acoso a algunos personajes públicos- como una entrevista más de las muchas que concedió en campaña. Aunque además de eso el PP, a través de su organización juvenil, Nuevas Generaciones, organizó un coloquio de los militantes más jovenes con el presentador. A partir de ahí, la pregunta sobre si se repetirá un mitin así se hace y se contesta en público y en privado, especialmente entre los barones.

El que entrará el siguiente en disputa electoral, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, contestó nitidamente al particular el pasado lunes, al día siguiente de las elecciones, en una entrevista en directo en Trece TV, la cadena de televisión del grupo COPE. "-¿Va a invitar usted a Los Meconios? -No, no está previsto", contestó de manera tajante. Sotto voce, la respuesta de otros barones del PP oscila entre la ironía -"yo, por edad, soy más de los Hombres G", afirma uno- y otras respuestas incluso más tajantes que las de Mañueco. "Yo a un mitin solo llevaré a políticos", subraya uno de los barones más significados, y no precisamente del considerado como sector moderado del partido.

La foto del 99%

En una recepción reciente que ofreció el Grupo Popular, con muchos representantes de la prensa, la aparición de Quiles movió a una reflexión a una persona que trabaja directamente y de manera muy estrecha con un importante dirigente del partido: "Ha venido a verme mi hermana pequeña, que está en la universidad, y es al único que conoce, y aquí hay varios periodistas que salen frecuentemente en tertulias de televisión".

En otra ocasión paralela en el tiempo, Nuevas Generaciones organizó un acto en Madrid al que acudió, además de Quiles, un importante vicesecretario, y no precisamente de las personas de la dirección del partido con menos apariciones mediáticas. La pregunta de un miembro del partido que no acudió al acto a uno de los organizadores, y la respuesta, arrojó parecida conclusión: "-¿Cuántos de nuestros militantes se han hecho una foto con Vito y cuántos con el vicesecretario? -Con el primero el 99%, con el segundo el 1%", zanjó el segundo.

Al debate no es ajena la planta séptima de Génova, y al más alto nivel. Allí hay varias opiniones, que también tienen que ver con diferencias generacionales dentro de la dirección. "Yo alucino que un chaval de 25 años tenga bailando a la izquierda", afirma, en tono más bien elogioso, un peso pesado de los màs jóvenes de la cúpula popular. Otras voces, en cambio, consideran incluso hasta ofensivo que se pueda equiparar al joven agitador o ponerle en el mismo plano que periodistas o comunicadores consagrados, incluso sin salir del ámbito conservador. Pero hasta estos últimos admiten que hay un nuevo terreno de juego, incluso unas nuevas reglas, tanto en España como a nivel internacional, y que hay que adaptarse a las mismas.

Noticias relacionadas

Por el medio se cuela también el debate sobre el futuro de Radio Televisión Española (RTVE), acerca del que Feijóo tendrá que decidir un modelo concreto si finalmente logra suceder a Pedro Sánchez en la Moncloa después de las próximas elecciones generales. El líder del PP habla desde hace tiempo de "Tele Pedro", después de la modificación legal acometida por el PSOE y sus socios que rebajó en 2024 las mayorías para hacerse con el control del Ente público, una norma de la que obviamente también podría beneficiarse en el futuro un Parlamento con mayoría de la derecha. El tiempo dirá si, como ocurrió en el pasado, las compañías en la oposición se mantienen una vez que se llega al poder.