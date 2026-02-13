Paneque se defiende ante la petición de dimisión: "¿Hay algún dato o informe que diga que he tomado alguna decisión equivocada?"

Ni un solo partido, a excepción del PSC, apoyó este jueves en el Parlament a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Incluso los socios de ERC y de los Comuns votaron a favor o abstención a su reprobación y petición de dimisión por la gestión del caos de Rodalies. Sin embargo, la también portavoz del Govern, tiene el apoyo absoluto del president Salvador Illa, que no piensa cesarla. Con esa seguridad, la dirigente ha defendido su gestión de la crisis durante una entrevista en TV3 el día después de recibir un correctivo de la oposición: "¿Hay algún dato o informe que diga que he tomado alguna decisión equivocada?".

La consellera ha argumentado que todas las razones en las que los grupos sustentaron la petición de dimisión no se basan en su actuación. El primero de ellos, el estado de la infraestructura, cuyo estado "deplorable" ha recordado que es fruto de la "desinversión acumulada" de años, un diagnóstico que es ampliamente compartido por todos los actores. Su compromiso, ha asegurado, es continuar trabajando para que el ritmo de inversión que hay en estos momentos en la red ferroviaria en Catalunya se mantenga.

Otro de los pretextos que se han esgrimido es el de la gestión que ha liderado. Toda decisión, como la de parar el servicio de trenes en alguna jornada entera, ha defendido que se ha basado en todo momento en los datos e informes que Adif y Renfe le ponían encima de la mesa. "¿Alguien hubiera hecho lo contrario?", ha espetado dando por sentado que nadie en la oposición hubiera respondido afirmativamente. "Mi objetivo es dejar un sistema de Rodalies que esté a la altura, por eso tenemos el camino trazado de más inversión, cambio de material rodante y plan de choque", ha remachado.

Por todo lo argumentado, Paneque asegura que hay elementos de crítica de los grupos "que se escapan de la gestión ferroviaria". No ha concretado cuáles, pero en el Govern están convencidos que se busca desgastar el ejecutivo de Illa a través de su figura, además de recordar que hay también una derivada de la incertidumbre sobre si será la candidata a la alcaldía de Girona en las elecciones municipales del año que viene. La consellera ha lamentado también que se haya cuestionado que no haya estado "al pie del cañón" o que haya "dado la cara" y ha dejado claro que va a seguir liderando la conselleria con las mismas atribuciones que hasta ahora.