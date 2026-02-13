Osteomielitis púbica
Salvador Illa se reincorpora el lunes al frente del Govern tras recuperar la movilidad
El president sufre una osteomielitis púbica y evoluciona favorablemente
¿Qué es la osteomielitis púbica, la infección "poco frecuente" que sufre Salvador Illa?
Illa ya se desplaza con una muleta y podría reincorporarse "antes" de lo que pensaba el equipo médico
El president Salvador Illa vuelve a tomar las riendas del Govern de Catalunya, tras prácticamente un mes de baja por una osteomielitis púbica. Illa fue ingreso en el hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona el pasado 17 de enero por una pérdida de fuerza de la musculatura de las piernas y un intenso dolor y el equipo médico autorizó el 30 de enero que continuara el tratamiento en casa. Pero no ha sido hasta hoy cuando ha podido recuperar totalmente la movilidad y anunciar que el lunes volverá al ruedo, aunque deberá seguir con el tratamiento antibiótico.
El president ha ido recuperando la motricidad y la fuerza durante estos últimos días y ha evolucionado favorablemente, si bien continuará compaginando las tareas del Govern con la rehabilitación y la pauta establecida por los médicos. El lunes a las 08.10 horas, hará una declaración institucional desde la Galería Gótica del Palau de la Generalitat y después continuará con su agenda institucional.
El propio Illa ha confirmado que el lunes se reincorpora "de forma progresiva al trabajo" y a sus "responsabilidades": "Regreso con muchas ganas, energía y determinación", ha sostenido en X. También ha aprovechado el mensaje para trasladar su agradecimiento al personal del hospital "por su profesionalidad, dedicación y calidad humana". "Nuestra sanidad pública es un orgullo colectivo", ha zanjado.
Durante su ausencia, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha asumido las funciones de Illa como president. Unas semanas que han estado marcadas por la crisis de Rodalies, después del accidente mortal de Gelida el pasado 20 de enero, y por la huelga de maquinistas y profesores.
En estos días, el Executiu ha logrado arrancar la negociación de los presupuestos para 2026 con los Comuns, pero sigue pendiente de avances para que ERC dé el paso de sumarse a un acuerdo. Los republicanos ya negocian con el PSOE posponer de nuevo la ley del IRPF e incluir la recaudación en la propuesta de financiación para poder empezar a hablar de las primeras cuentas de Illa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PP deja claro que la abstención del PSOE es 'imposible' y eso 'posibilita' explorar acuerdos con los de Abascal
- El Supremo confirma tres años de prisión y multa de 97 millones para el cabecilla de una trama de hidrocarburos que acusó al jefe de la UCO de 'coacciones
- El PSOE de Castilla y León se aleja de Ferraz para evitar el desgaste del Gobierno y esquivar el descalabro de Aragón y Extremadura
- Yolanda Díaz prevé asistir con los ministros de Sumar al acto del 21 para lanzar la nueva coalición de izquierdas
- El fiscal anticorrupción intenta vincular a los Pujol con la financiación irregular de CDC
- Un exresponsable de una constructora asegura que Pujol Ferrusola le ofreció gestionar su personal si le adjudicaban obras en Madrid
- El Govern anuncia que Rodalies recuperará la circulación sin cortes la próxima semana
- Rufián se queda solo en su iniciativa para reunificar a la izquierda tras el rechazo general de los partidos