El Govern dice que la negociación de presupuestos con los Comuns "avanza a buen ritmo" pero ellos ven "lejos" el acuerdo

¿En qué punto está la negociación de los presupuestos entre el Govern y los Comuns? Tras la tercera reunión entre las dos partes, las versiones distan, algo frecuente en todo toma y daca donde una parte trata de trasladar optimismo y, la otra, exhibir que su 'sí' tiene un alto coste. Según el Executiu de Salvador Illa, las conversaciones "avanzan a buen ritmo". Pero los Comuns echan el freno y ven "lejos" alcanzar un acuerdo porque no hay entente con las cuestiones centrales que están reivindicando: más recursos y medidas en materia de vivienda y de trenes.

El escueto comunicado enviado por la conselleria de Economia pone el foco en la evolución "positiva" de la negociación para alcanzar un pacto "lo más pronto posible". Sin embargo, a la salida del encuentro el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha marcado el terreno para advertir de que el apoyo depende de sus seis diputados y que, por lo tanto, son más "relevantes" las consideraciones que hacen ellos sobre la reunión.

El lunes, cuarta reunión

Será el lunes, justo cuando está previsto el regreso del president Salvador Illa tras su baja médica, cuando ambas partes se reúnan por cuarta vez y las expectativas que tiene el grupo de Jéssica Albiach es que tampoco ese día se alcance un acuerdo si no es que se produce un giro copernicano este fin de semana. Un encuentro con el jefe de la Generalitat, ha deslizado, podría "ayudar" a darle un espaldarazo a las conversaciones.

El Govern y los Comuns reunidos para negociar los presupuestos / Quique García / EFE

En todo caso, el primer paso que debe dar el Govern, ha indicado Cid, es hacer públicos los informes de los expertos sobre la limitación de la compra especulativa de vivienda, que ellos ya han anticipado que avalan la viabilidad jurídica de la medida mediante la modificación de la ley de urbanismo, como recoge también la propuesta que tienen registrada en el Parlament. El Executiu, lamentan los Comuns, continúa sin desvelar cuál es su apuesta para impedir que se continúe haciendo negocio con la compra de pisos. "Que planteen una contrapropuesta", han insistido.

Su balance es que, por ahora, solo se han producido "tímidos avances sectoriales", pero que estos no tienen nada que ver ni con poner coto a la especulación ni con los 1.200 millones de euros que reclaman que destina la Generalitat a las políticas de vivienda, así como el aumento de las ayudas para el alquiler. Tampoco con que el Govern asuma la batuta de la ejecución de obras en Rodalies mediante la vía de las encomiendas de gestión ni con que se doble la red de autobuses mientras los trenes no funcionen de forma mínimamente aceptable.

"El Govern debe entender que, si esta debe ser realmente la legislatura del derecho a la vivienda y de los trenes, hace falta un salto presupuestario", ha reivindicado Cid. De nuevo, ha asegurado que el calendario no está en sus manos, sino "en el tejado" de la consellera Alícia Romero en función de cuánto tarde en aceptar sus condiciones. Sea como sea, ERC continúa ajena a esta negociación a la espera de que se desencalle su proposición para que la Generalitat recaude el 100% del IRPF.