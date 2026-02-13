Junts exige a Illa que se someta a una cuestión de confianza si no cesa a Paneque

Junts per Catalunya quiere que el president Salvador Illa se someta a una cuestión de confianza si no cesa la consellera de Territori, Sílvia Paneque, después de que el Parlament pidiera su dimisión por el caos de Rodalies. El principal partido de la oposición considera que Illa debe prescindir de la titular del departamento y, si no lo hace, que se someta a un nuevo escrutinio del pleno y constate si sigue contando con el apoyo de sus socios, ERC y los Comuns. Los republicanos votaron a favor del cese de la consellera y los Comuns decidieron abstenerse. Solo el PSC se posicionó a favor de la continuidad de la consellera.

"Si no cumple con este mandato parlamentario, tal vez debería someterse a una cuestión de confianza para ver si el apoyo de los socios es aún hoy vigente", ha explicado la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, en declaraciones en la ACN. Aunque la cuestión de confianza depende solo y exclusivamente de la voluntad del president, los posconvergentes buscan presionar a Esquerra, que este jueves evitó presentar una propuesta formal para pedir el cese de la consellera, pero apoyó las presentadas por Junts y la CUP.

Concretamente, en el pleno de este jueves, se votaron hasta cuatro mociones sobre la gestión de la crisis de Rodalies. Salieron adelante las de Junts y la CUP, que pedían la reprobación y el cese de la consellera; mientras que también prosperó la de ERC -esta con el apoyo de los Comuns-, que reclamaba "responsabilidades políticas" al Govern y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La reprobación se da en plena negociación de los presupuestos. Sin embargo, la posición de los morados y los republicanos no complica las conversaciones, según fuentes de los tres partidos, porque se asume que, para cumplir los acuerdos de investidura, se necesitan más fondos y presupuestos actualizados.

El Govern se defiende

Paneque, que ya fue reprobada por la Cámara hace un año, se ha defendido este viernes de las críticas de la oposición y ha asegurado que la gestión de la crisis fue la adecuada. En una entrevista en TV3, ha pedido a la oposición si tiene algún "dato" o "informe" que sustente que tomó "alguna decisión equivocada" que justifique ser relevada del cargo. El president Illa, que vuelve este lunes al Palau de la Generalitat tras estar cuatro semanas de baja por una osteomielitis púbica, no tiene previsto prescindir de su consellera de Territori y portavoz del Govern.

A pesar de la ausencia del president por motivos médicos, Junts le acusa de "falta de liderazgo" y de "improvisación". "El Govern no ha sabido gestionar la crisis, ni esta ni la de la peste porcina", ha aseverado Sales, después de que el Executiu haya tenido que volver a ampliar las restricciones por la peste porcina, tras hallar dos jabalíes infectados fuera de la 'zona cero' de la infección.

Los precedentes

El partido liderado por Carles Puigdemont ya ha usado esta estrategia en dos ocasiones anteriores. Una en 2022, cuando Junts gobernaba con ERC y le pidió a Pere Aragonès que usara esta herramienta para comprobar si mantenía su apoyo. La petición acabó con el cese del entonces vicepresidente Jordi Puigneró y con la posterior salida de Junts del Govern.

También en diciembre de 2024 pidieron a Pedro Sánchez que hiciera lo propio, después de denunciar que no se estaban cumpliendo los acuerdos de la investidura. Finalmente, Junts retiró la propuesta y cerró el pacto para la delegación de competencias en inmigración. No obstante, ello no impidió que rompieran negociaciones con el Gobierno en octubre de este año.