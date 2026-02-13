Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Una jueza cita el 7 de abril a Vito Quiles por acoso y revelación del domicilio de la exministra Corredor tras el apagón

La defensa del agitador solicita que las diligencias se archiven antes de que pueda ser interrogado

El agitador Vito Quiles y su abogado, Juango Ospina, en un acto público

El agitador Vito Quiles y su abogado, Juango Ospina, en un acto público / Cedida a EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
El agitador Vito Quiles, que participó en el cierre de campaña del PP para las elecciones autonómicas en Aragón, ha sido imputado por presuntos delitos contra la intimidad (por revelación de domicilio) y acoso cometidos contra la ex ministra socialista y actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor. La titular de la plaza número 23 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Sonia Agudo, le ha citado para declarar en calidad de investigado el próximo 7 de abril, según la diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La querella presentada por Corredor apunta a lo ocurrido en 30 de abril de 2025, día del apagón en toda la península, cuando Quiles hizo pública en redes sociales la dirección de residencia de la responsable de Red Eléctrica. A juicio de la que fuera ministra de Vivienda durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es un dato que pertenece a su esfera privada y tiene "incidencia directa en su derecho a la intimidad personal y familiar" reconocido en la Constitución. La querella sostiene también que dicha conducta no se encuentra amparada por la libertad de expresión.

El mensaje subido a las redes por Quiles señalaba lo siguiente: “La presidenta de Red Eléctrica no acude a su puesto de trabajo este miércoles pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España. A las 12:30 de la mañana, Beatriz Corredor no ha salido aún de su domicilio ubicado en (seguido de la dirección)", si bien fue eliminado ese mismo día. La defensa, que ejerce el abogado Juan Gonzálo Ospina, no ve que pueda hablarse de un delito que justifique la imputación del "influencer" y pide el sobreseimiento de las actuaciones antes incluso de que se produzca su declaración "en aras de evitar la proscrita pena de banquillo."

