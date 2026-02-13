El Govern defiende las restricciones en toda Catalunya durante la alerta por viento: "Se tomaron las medidas necesarias"

El Govern defiende que era necesario que las restricciones durante el temporal de viento fueran generalizadas para toda Catalunya. "Se tomaron las medidas necesarias. Las imágenes y la cantidad de personas ingresadas y atendidas por los servicios de salud lo certifican", ha sostenido la portavoz del Executiu y consellera de Territori, Sílvia Paneque, después de que partidos de la oposición como Junts y ERC hayan puesto en duda que las restricciones fueran proporcionales o necesarias sin excepciones. En una entrevista en TV3, ha subrayado que la "tipología de fenómeno", en este caso el viento, hacía "difícil limitar a nivel comarcal o por fronteras".

Paneque ha lamentado la muerte de una mujer a causa del derrumbe de una parte del techo de la nave industrial en la que trabajaba en el barrio del Bon Pastor y ha recordado también que una de las víctimas en estado "más grave" por el impacto del vendaval se ha producido en un municipio de la demarcación de Girona, precisamente desde donde ha habido algunos responsables municipales que han cuestionado que fueran necesarias las limitaciones de movilidad en su territorio. "Hemos actuado con criterios de prudencia", ha subrayado la consellera, que ha ratificado que era necesario restringir la movilidad y cerrar toda la actividad lectiva en escuelas y universidades.

No obstante, Junts y ERC han pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior, Núria Parlon, para que explique con qué criterios se tomaron las medidas, un movimiento que anticipa que, de nuevo, la gestión de una emergencia va a ser motivo de disputa política en el Parlament.

"Todo está muy pautado"

Todas las decisiones, ha subyado la consellera, se aprobaron en base a las predicciones de las que disponían en los comités de emergencia y fueron recomendadas por los cuerpos de seguridad. "Todo está muy pautado", ha insistido. En todo caso, ha asegurado que después de la gestión de toda crisis vinculada a las emergencias siempre se hace un análisis posterior para ir mejorando los protocolos para situaciones futuras.

En cuanto a la cobertura de los trabajadores cuyas empresas ponen en duda que puedan ausentarse de su puesto por la emergencia decretada, Paneque ha recordado que el permiso retribuido está "perfectamente delimitado y reconocido" por más que haya patronales que planteen clarificar esta cuestión.