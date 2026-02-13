ERC negocia con el PSOE posponer de nuevo la ley del IRFP e incluir la recaudación en la propuesta de financiación

ERC y el PSOE están negociando incluir enmiendas a la propuesta de financiación que el Gobierno tiene que llevar al Congreso que abran la puerta a que la Generalitat pueda recaudar en el futuro el IRPF que se paga en la comunidad. Esto significa que, a cambio, ERC volvería a posponer la votación en el Congreso de la ley propia que presentó en su día para que Catalunya asuma el cien por cien de este impuesto. Según ha publicado la Cadena Ser y han confirmado fuentes conocedoras a EL PERIÓDICO, esto sería un gesto para poder empezar la negociación de los presupuestos en Catalunya.

Los republicanos siempre han puesto la recaudación del IRPF como condición para negociar las cuentas de la Generalitat de este 2026. El Govern de Illa está de acuerdo en que Catalunya recaude este impuesto, pero el problema es que el Ministerio de Hacienda no quiere asumir ahora el desgaste de tramitar la ley que los republicanos registraron en el Congreso el pasado mes de septiembre. Es por esto que la idea es que ERC vuelva a posponer el debate de su norma unos meses más y, a cambio, la ley de financiación del Gobierno incluya gestos con el IRPF. ¿Qué gestos? Uno de los que está encima de la mesa es modificar los artículos de la Lofca que prohíben explícitamente la recaudación de ciertos impuestos a las autonomías.

Así, los republicanos tienen decidido no elevar al pleno del Congreso su proposición de ley para que Catalunya recaude el 100% del IRPF ante la delicada situación en la que se encuentra el PSOE tras las dos últimas citas electorales en Extremadura y Aragón y teniendo aún por delante los comicios de Castilla y León y Andalucía. Uno de los principales obstáculos para los avances en el IRPF siempre ha sido que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la candidata socialista en Andalucía y quiere dejar la erosión que pueda suponer este asunto para su sustituto en el gabinete de Pedro Sánchez.

Con estos movimientos de última hora, la idea es que ERC deje pasar la oportunidad que tiene a finales de febrero para llevar su propia ley del IRPF ante el pleno del Congreso, y ahora está por ver si la sustituyen por otra proposición o prefieren esperar unas semanas antes de impulsar cualquier otra norma. Fuentes de ERC recalcan que seguirán presionando para que, tarde o temprano, su texto sobre el IRPF se acabe tramitando.

Consorcio de inversiones

A cambio de posponer la ley del IRPF, ERC está negociando otra cuestión clave: que el Gobierno acepte acelerar la creación de un consorcio de inversiones entre la Generalitat y el Estado que vele para que haya una mayor inversión estatal en las infraestructuras de Catalunya. Como el IRPF, este también es un aspecto recogido en el acuerdo de investidura entre el PSC y el partido de Oriol Junqueras que hizo presidente a Salvador Illa en agosto de 2024. Fuentes republicanas, recalcan que el caos en Rodalies hace más que evidente la necesidad de una mayor inversión en Catalunya y, por tanto, constituir ahora este consorcio sería clave.

Imagen reciente de los problemas de circulación de los trenes de Rodalies. / Jordi Otix / EPC

El Govern y ERC ya tienen desde hace semanas un borrador de estatutos de este consorcio, pero de nuevo el texto está pendiente de que el Gobierno lo avale. Hay dos vías para crearlo: si es un consorcio, tiene que hacerse a través de una proposición de ley en el Congreso. Si es una sociedad mixta, que también es una alternativa que se ha contemplado, no hace falta que pase por la Cámara Baja. Los republicanos presionan para que sea la primera opción, ya que consideran que dotaría este instrumento de más solidez. No está cerrado.

Una demanda histórica

Uno de los problemas que se han denunciado históricamente desde Catalunya ha sido que no se ejecutan las inversiones que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado. Los últimos datos disponibles, un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), admitieron que en el primer semestre de 2024 solo se ejecutó un 20% de la inversión prevista en Catalunya. En el conjunto del año anterior, en 2023, no paso del 45%. Uno de cada dos euros no llegó a invertirse.

Fuentes conocedoras de las conversaciones explican que la negociación se ha acelerado en los últimos días aprovechando que el secretario de Transportes, José Antonio Santano, se ha instalado a en Barcelona hasta que se arregle la crisis de Rodalies. El papel de Santano es clave para firmar el acuerdo con ERC para acelerar el consorcio. Un consorcio que, si llega a buen puerto, hará que el Govern y ERC se sienten a negociar los presupuestos de la Generalitat.