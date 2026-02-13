Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Parlament

La CUP presenta una ley para prohibir la especulación con la vivienda y que toda Catalunya pueda ser zona tensionada

El Govern dice que la negociación de presupuestos con los Comuns "avanza a buen ritmo" pero ellos ven "lejos" el acuerdo

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante una intervención en el pleno del Parlament

La diputada de la CUP, Laure Vega, durante una intervención en el pleno del Parlament / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Carlota Camps

Carlota Camps

Barcelona
La CUP ha registrado este viernes en el Parlament una proposición de ley para prohibir la compra especulativa de vivienda. Los anticapitalistas han dado el paso al margen del Govern y los Comuns que están negociando una propuesta como contrapartida a los presupuestos de la Generalitat para 2026. El texto plantea declarar como zona tensionada las ocho vegueries catalanas, lo que en la práctica significa declarar esta situación para toda Catalunya.

Durante la presentación de la iniciativa en el Parlament, la diputada Laure Vega ha justificado el hecho de usar las vegueries como división territorial, porque es la única manera de impedir una impugnación en el Tribunal Constitucional. Declarar Catalunya en su totalidad zona tensionada podría considerarse un incumplimiento de la ley estatal, que exige que se haga por "ámbitos territoriales concretos".

"Si dejas un vacío, si hay una zona protegida y otra que no lo está, tendrás un desplazamiento del problema hacia otra zona. Por tantoa, es necesario dar un primer paso y declarar el conjunto del país como zona tensionada", ha sostenido la diputada.

Además, Vega ha recordado que las vegueries son unidades territoriales reconocidas por el Estatut, lo que ha apuntado que permitiría "cumplir con los requisitos legales, acreditar los datos objetivos y garantizar que todo el territorio queda cubierto".

La propuesta de la CUP también busca ampliar el parque de vivienda protegida. Por ejemplo, propone aumentar al 50% del suelo en edificios de nueva construcción o grandes rehabilitaciones de más de 600 metros cuadrados. Asimismo, busca reformar "profundamente", ha explicado Vega, la vía de la compra por tanteo y retracto.

Los cupaires no están de acuerdo en que la administración solo pueda comprar porel mecanismo de tanteo y retracto, por lo que proponen que si no hay acuerdo para fijar el precio, sea el Jurat d'Expropiació de Catalunya -ya existente- quien fije las cantidades, siempre que no superen los máximos de referencia marcados por la Generalitat.

