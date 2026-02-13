Bolaños enmienda las críticas de Óscar López al fallecido Lambán y este se reafirma: "Discrepo desde el respeto"

Después de que Pilar Alegría censurase a su excompañero en el Consejo de Ministros, Óscar López, por achacar a la oposición realizada por el fallecido Javier Lambán los malos resultados en las elecciones de Aragón, este viernes ha sido Félix Bolaños quien lo ha enmendado por boca del Gobierno y el PSOE. El ministro de Presidencia y Justicia y miembro de la ejecutiva federal, de la que no forma parte López, ha destacado que “todos en el PSOE reconocemos la figura y legado de Javier Lambán”. En declaraciones a los medios este viernes ha tratado de dejar claro el rechazo a las palabras del ministro de Transición Digital y líder de los socialistas madrileños al asegurar que “este reconocimiento en el seno del PSOE es unánime”. “Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas aragoneses”, concluyó.

Mientras el Gobierno y el PSOE buscan aislarse de la polémica, el líder de los socialistas en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido directamente a Óscar López que se disculpe por sus palabras. "Discrepar en estos momentos en el PSOE te convierte en alguien proscrito en vida, pero no pensaba que pudiera serlo también tras el fallecimiento, arremetió durante una entrevista esta mañana en ‘Onda Cero’ para concluir que “deseo de todo corazón que pidan disculpas, aunque solo sea por devolverle algo de alma a la situación; no se puede traficar con el alma del socialismo".

Óscar López ha justificado por su parte que solo expresó una opinión y manifestado que sus discrepancias con el expresidente de Aragón y ex secretario general del PSOE en esta federación son “desde el máximo respeto”. "Nadie me va a dar lecciones de respeto a Lambán; solo he expresado una opinión", ha zanjado en declaraciones a los medios antes de un acto esta mañana en El Escorial (Madrid).

"Yo he hecho una reflexión política. Tengo una discrepancia política con determinada línea política, no ahora, siempre, llevo años teniendo esa discrepancia política y desde luego la he hecho desde el máximo respeto personal a un compañero al que conocí, aprecié y quiero y respeto", señaló el titular de Transición Digital. En esta línea incidió en que a Lambán "lo respeté en vida y sigo respetando hoy", pero que este respeto personal no quita de que pueda manifestar una "discrepancia política con toda serenidad".

La “discrepancia” de Óscar López ha generado un terremoto que ha traspasado las fronteras de Aragón para ser cuestionado hasta por el líder de la oposición. "Ayer nos culparon de utilizar a los muertos por denunciar negligencias del Gobierno que costaron vidas. Hoy culpan al expresidente socialista Lambán, fallecido, de sus derrotas electorales. El nivel de decencia de este ministro solo es comparable con el de la persona que le nombró", replicó Alberto Núñez Feijóo.

Peticiones de rectificación

Alegría se vio también obligada a marcar distancias, respondiendo a través de las redes sociales que “el resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el PSOE Aragón vamos a trabajar en ese camino, orgullosos del legado de Lambán y de los presidentes socialistas".

Noticias relacionadas

El presidente de la Diputación de Zaragoza, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, manifestó ya este jueves a través de un comunicado su "más firme rechazo" a las declaraciones de López. Unas palabras que tachó de “injustas, desafortunadas e impropias de un miembro del Gobierno de España”, por lo que reclamó una rectificación inmediata y pública. “No todo vale en política. Resulta especialmente grave intentar cuestionar la trayectoria de quien dedicó su vida al servicio público con honestidad, firmeza y lealtad institucional. La discrepancia política nunca puede convertirse en descalificación personal, y mucho menos cuando se trata de alguien que ya no está para responder”, concluyó.