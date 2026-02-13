Albert Rivera, que soñó con el sorpaso de Ciudadanos al PP, reconoce el auge de Vox porque "diagnostican un problema"

Albert Rivera, el fuera líder de Ciudadanos y aspiró al presidente del Gobierno anhelando un sorpaso al Partido Popular, analiza el auge de Vox en las últimas elecciones, duplicando escaños tanto en Extremadura como en Aragón. Y lo justifica con el malestar social, el motor que, a su juicio, es el que están permitiendo el crecimiento del partido de Santiago Abascal.

Es más, vaticina que esta dinámica podría consolidarse si no se articulan respuestas políticas claras,n en asuntos como la inmigración, la vivienda o la ocupación, porque están generando inquietud incluso en lugares tradicionalmente más vinculados a la izquierda. No obstante, para Rivera, Vox se limita a diagnosticar un problema porque tampoco ofree soluciones.

En defensa de Felipe González

"¿Hay alguien más importante en la historia de la democracia española que representa a los socialistas?", se preguntó después de las palabras de Patxi López minusvalorando la reflexión del expresidente tras los resultados electorales y reiterando que no votará a Pedro Sánchez si es el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales.

Para Rivera, González, "incluso para los que no somos socialistas, tiene autoritas". "Es decir, cuando habla Felipe González, yo puedo estar de acuerdo con él o no. (...) pero incluso cuando no estoy de acuerdo, tiene autoritas. Es decir, cuando habla, se le escucha la prueba es que estamos aquí viéndole, que ayer se habló de él y se hablará estos días", compartió en su espacio televisivo dentro del programa Espejo Público de Antena 3.

Para Rivera, "negarle a Felipe González la autoritas, no para los socialistas, sino para España, me parece un graso error". Y argumenta que a los expresidentes se les debe guardar respeto y, en el caso de Felipe González cuando se trata un "patrimonio del liderazgo político de España y de Europa" y "una referencia de España en América Latina".

"Creo que, Patxi López, el intentar menospreco a Felipe González, dice más de Patxi López o dice peor de Patxi López que de Felipe González", sentenció.