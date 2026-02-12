El Parlament vota la reprobación de Paneque por el caos de Rodalies

Sílvia Paneque puede anotar este jueves una segunda reprobación en su expediente por el caos de Rodalies. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, se ha llevado la peor parte del colapso de la red ferroviaria en la línea institucional, ya que se ha convertido en el blanco de las críticas de la oposición, pero también de uno de sus socios, ERC. Los republicanos han cargado con dureza contra su gestión de la crisis, pero han evitado poner sobre papel la petición al president Salvador Illa de que la cese. Ahora bien, votarán a favor de que sea apartada, ya que lo llevan a votación otros grupos como Junts, el PPC y la CUP. Los Comuns, en cambio, no han querido adelantar su posición, porque no han reclamado que sea relevada en plena emergencia ferroviaria, pero no descartan hacerlo en un futuro.

El debate transcurre en plena negociación de los presupuestos entre el Govern y los Comuns, unas conversaciones a las que todavía no se ha sumado ERC, socio indispensable para que salgan adelante unas nuevas cuentas para este 2026. El Parlament debatirá, a partir de las 15.30 horas, las mociones que han presentado varios grupos de la oposición: Junts y la CUP piden el cese explícito de Paneque, el PP hace lo propio, y ERC ha registrado un redactado propio en el que no menciona la petición de su cese, pero se ha comprometido a votar las de los grupos independentistas.

La petición de dimisión de Paneque no tendrá efectos vinculantes porque solo el president Salvador Illa puede tomar la decisión de cesarla, algo que fuentes del Govern descartan que vaya a hacer, al menos, hasta que se supere este colapso y se retome el servicio ferroviario con una normalidad que no sea la de los retrasos de los trenes.

No es la primera vez que el Parlament se pronuncia en contra de la gestión del departamento de Territori. Paneque ya fue reprobada en marzo del año pasado por la gestión de los trenes, y tampoco es la única dimisión que se reclama, ya que también se votará la petición de cese del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de los máximos dirigentes de Renfe y Adif. En esta crisis, ya fueron cesados el director de Rodalies y el director general de explotación de Adif.