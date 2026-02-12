El Govern cierra filas con Paneque y cree que la petición de dimisión no afecta a los presupuestos

Cuanto más eleva los decibelios la oposición para reclamar la dimisión de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, por la gestión de la crisis de Rodalies, más cierra filas el Govern con ella. De poco sirve que ni un solo partido en el Parlament, a excepción del PSC, la haya apoyado explícitamente -incluso los Comuns se han abstenido en la petición de su cese y exigido responsabilidades mientras ERC ha votado a favor-, porque el president Salvador Illa no piensa prescindir de una pieza clave de su Executiu. Menos aún cuando, pese a que los socios hayan sido severos en las críticas ante el caos con los trenes, no está en riesgo la suma que hizo posible la investidura ni peligra la negociación de presupuestos.

"Ha hecho un trabajo ingente e incansable para reforzar la seguridad en Rodalies", consideran en el Govern, donde le reconocen que ha tomado "las decisiones que hacían falta en cada momento", algunas de ellas de gran impacto sobre la ciudadanía, como la suspensión de la circulación en la red ferroviaria. Nada se ha hecho, además, sin el plácet del president, de baja médica pero al corriente de toda la situación. No es baladí que el único mensaje político que ha trascendido públicamente de Illa haya sido, precisamente, para dejar claro que apoya a su consellera.

Lidiar entre Adif y Renfe y garantizar su coordinación no ha sido -ni es- sencillo, como tampoco lo es hacer frente a la alteración del servicio que ha supuesto la detección de hasta más de 600 puntos que quedó al descubierto que requerían de intervención después del accidente de Gelida, garantizar transportes alternativos y negociar con los maquinistas. A todo este cóctel se suma la gestión del traspaso del mando sobre la red ferroviaria y que todo suceda con los socialistas en el Gobierno y, por lo tanto, teniendo que elevar la exigencia al Ministerio de Transportes, algo que buena parte de la oposición le reprocha que no se haya hecho con más contundencia. Tampoco ha sido sencillo verbalizar ante los ciudadanos que el servicio de Rodalies es "lamentable", que "no es tolerable", pero que a corto plazo no se puede garantizar a los viajeros que será óptimo.

"Oportunismo político"

En el Govern están convencidos de que Paneque ha manejado con solvencia la peor crisis a la que ha tenido hacer frente, pese a que a la comunicación puede haber sido errática en algún momento con más de 400.000 pasajeros desorientados en los andenes. Y también defienden que no hay otra vía de solución que la de ejecutar inversión, renovar trenes y avanzar en el traspaso, en la que ya están arremangados. "Gobernar, es esto, asumir responsabilidades", aseguran en la Generalitat.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante un pleno en el Parlament / David Zorrakino / Europa Press

Sostienen, además, que no hay nadie en la oposición que no sepa que la responsabilidad de que haya habido décadas de desinversión no es de la actual consellera, que lleva año y medio en el cargo. A partir de ahí, consideran que, si la continúan señalando, es por "oportunismo político" y para tratar de erosionar a Illa poniendo en el foco a uno de sus pesos pesados. Paneque no ha revelado, además, si volverá a ser candidata a la alcaldía de Girona en las elecciones municipales de 2027, hecho que hay quien interpreta que también influye en el hecho de que la CUP y Junts -que junto con ERC están en el gobierno gerundense- aprieten especialmente las tuercas contra ella.

Los socios siguen ahí

No obstante, la negociación de los presupuestos está en marcha con los Comuns -a la espera de ERC- y la interlocución con los republicanos, con quienes se han pactado más inversiones en los trenes en plena crisis y que el consejero delegado de la empresa mixta dirija la empresa mixta, es robusta y permanente. Para Paneque es incómoda la foto de la votación de su dimisión, que se suma a la reprobación de hace un año, pero también tiene la seguridad de que el caos de Rodalies no ha cortocircuitado los vínculos con los dos partidos que han garantizado hasta ahora la estabilidad del Executiu de Illa. Además, ha asegurado sentirse con "más energía" para resolver el desaguisado ferroviario y reafirmado su confianza en todo el escalafón de cargos de su departamento.

Pasajeros esperan la llegada de trenes en la estación de Mataró / ZOWY VOETEN

Sí que es cierto que los socios hurgan en que sobre la consellera recaen carpetas de tanto calado como los trenes y vivienda, además del reto de la transición ecológica. Pero tampoco han condicionado su apoyo a una reestructuración de la conselleria y ella misma ha replicado que no hay nada que haya dejado de hacer, pese a que tanto ERC como Comuns le reprochan que el ritmo de cumplimiento sea lento. Las primeras multas por saltarse la ley de vivienda, por ejemplo, han tardado un año en ponerse. La espina que sí que tiene clavada Paneque es no haber puesto en marcha aún la Agència de la Natura de Catalunya, como tenía previsto hacer durante 2025.

Noticias relacionadas

El Govern se levantará el lunes conteniendo el aliento para que, esta vez sí, Rodalies recupere la circulación sin cortes durante la semana que viene, y con la expectativa de continuar avanzando en la negociación de las cuentas de 2026 al tiempo que las peticiones de dimisión de Paneque se las haya llevado el vendaval.