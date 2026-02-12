Rufián insiste en su propuesta para un frente de izquierdas: "Si me quemo con esto, me da igual"

El revuelo generado por Gabriel Rufián por proponer una colaboración de los partidos a la izquierda del PSOE para frenar el auge de la derecha y la extrema derecha sigue bien vigente. Este jueves, el líder de ERC en Madrid ha introducido matices a su propuesta, pero ha mantenido que no desistirá en su planteamiento: "Y si me quemo con esto, me da igual". También ha negado que esté enfrentado a la dirección de su partido.

En una entrevista en TV3, ha explicado los matices de su idea. Ha asegurado que el frente de izquierdas que plantea no es una coalición entre partidos pura y dura, es decir, una hipotética suma de siglas que se presente a las próximas elecciones generales con una marca electoral nueva. "Nunca he dicho que tengamos que renunciar a nuestras siglas", ha expuesto.

A partir de aquí, ha explicado que él, simplemente, plantea que las fuerzas progresistas deben actuar de forma diferente y, sobre todo, mucho más colaborativa si quieren evitar que el próximo gobierno sea del PP y Vox. Aprovechando que hablaba para los micrófonos de la televisión pública catalana, ha advertido: "PP y Vox querrán cerrar TV3 y, por ejemplo, este programa ['Els Matins'] no existirá. No me lo invento", ha dicho.

¿Cómo debe ser esta colaboración? En este punto es donde deja su planteamiento abierto, asegurando que de lo que se trata es de "hablar" entre partidos y buscar la fórmula. "Soy un demócrata que tiene miedo. [Si ganan PP y Vox] nos pasarán por encima y quién diga lo contrario miente", ha advertido y ha insistido en que los independentistas no perderán esta condición por querer "representar a gente de fuera de nuestras naciones". "Ya dije que a mí no me convierte en menos independentistas defender a alguien de Algeciras", ha concluido.

Su punto de partida, pues, es "qué hacemos para frenar lo que viene". "Cuando me marche de la política querré pensar que hice lo posible para frenar al fascismo", ha expuesto. También ha dicho que esta fórmula de colaboración de las izquierdas debería tener "la autodeterminación como tema central". No todas las fuerzas interpeladas por Rufián lo avalarían.

"No estoy para leer argumentarios"

La irrupción del debate planteado por Rufián ha sacudido a ERC, que no ve con buenos ojos la propuesta. De hecho, la rechaza de plano, como demostró el lunes. Pese a todo, el líder republicano en Madrid ha asegurado que no está planteando un pulso a su partido y que aspira a seguir representándolo ahora y en el futuro. "Me siento muy orgulloso. Continuaré representando ERC si el partido quiere. Es un honor hacer lo que hago y estaré aquí hasta que ERC quiera", ha añadido.

También ha dejado claro, sin embargo, que seguirá haciendo de 'verso libre' dentro del partido porque considera que es la mejor aportación que puede hacer: "No estoy aquí para leer argumentarios, estoy para pensar". Además, ha negado que todo este revuelo sea para dar el salto a otras siglas políticas. "Llevan diez años escribiendo que acabaré no sé dónde y ya he pasado por no sé cuando partidos", ha ironizado. "Yo me marcho a casa mañana y me quedo tan ancho", ha concluido.

Finalmente, ha defendido el derecho a poder celebrar el miércoles que viene en Madrid un acto con el portavoz adjunto de Más Madrid en la asamblea madrileña, Emilio Delgado. Ha recordado que hace dos semanas estuvo en València con "gente de la órbita" de Mónica Oltra -exvicepresidenta valenciana- y ha anunciado que próximamente se verá con el diputado de EH Bildu Oskar Matute. "Mi trabajo es hablar para intentar ayudar. La fraternidad existe", ha zanjado.