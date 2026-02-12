Alertas por viento en Catalunya
La Es-Alert vuelve a interrumpir a Paneque en el Parlament: "¿Otra vez? ¿De verdad?"
Junts acusa a la consellera de "reírse" de las advertencias telefónicas, mientras que la titular de Territori critica que haya alcaldes del partido que cuestionen las indicaciones de Protecció Civil
Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Heridos, incidencias y vendaval de más de 100km/h en Barcelona
El Parlament vota la reprobación de Paneque por el caos de Rodalies
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha vuelto a ser interrumpida en el pleno del Parlament debido a una Es-Alert por el viento en Catalunya. Si el miércoles por la tarde, ya se vio cortada por el ruido de todos los teléfonos que se activaron para advertir de las recomendaciones del Govern, este jueves ha vuelto a suceder lo mismo durante su respuesta a los Comuns, en una interpelación sobre el transporte público.
"¿Otra vez? ¿De verdad? Esto es para que vean la coordinación que hay entre Departamentos", ha ironizado, tratando de quitar hierro a la segunda interrupción de su discurso en menos de 24 horas por una alerta del Govern, que lanza por orden de la Conselleria de Interior que lidera Núria Parlon. Los diputados, desde su bancada, también han mostrado su sorpresa por el hecho de que le volviera a suceder a ella en el atril. Pero Paneque ha aprovechado el suceso para pedir a los ciudadanos que "mantengan la precaución" a pesar de la mejora de la situación meteorológica.
La anécdota ha servido a Junts para cargar contra el Govern, pese a la desaprobación del resto de los grupos parlamentarios. El portavoz Salvador Vergés ha acusado a Paneque de "estar riéndose" de la Es-Alert, cuando la consellera estaba tratando de salir de la situación con una sonrisa: "¿Hasta qué punto hemos llegado? Están utilizando tanto los Es-Alert que, cuando llegue una desgracia de verdad, los ciudadanos no harán caso", ha sostenido Vergés.
Paneque ha pedido turno de palabra por alusiones y ha reafirmado su "compromiso con la seguridad de las personas": "Lo que es deplorable que algunos cargos electos estén poniendo en duda las medidas indicadas sobre el rigor de la Protección Civil de nuestro país", ha espetado contra Junts, ya que hay alcaldes de Girona que custionan las medidas que ha tomado el Govern.
La primera alerta, la del miércoles, reclamaba a los ciudadanos que evitaran desplazamientos innecesarios este jueves hasta las 20.00 horas y recordaban el cierre de las escuelas y los parques por los fuertes vientos. La de este jueves, anunciaba que ya se podía retomar la movilidad, pero sin bajar la guardia.
