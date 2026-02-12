El Parlament avala el pacto para una nueva financiación y reclama que Catalunya recaude el IRPF

Una de cal y una de arena. Tras la reprobación de la consellera Sílvia Paneque por el caos en Rodalies, el Govern y sus socios han conseguido el aval del Parlament a la nueva financiación acordada entre los socialistas y ERC en el Congreso. Era la primera vez que el pacto que debe aportar 4.700 millones de más a las arcas de la Generalitat se sometía al escrutinio de la Cámara, y ha obtenido el apoyo de PSC, ERC y los Comuns. La CUP, por error, ha avalado el redactado presentado por el PSC -los tres partidos han presentado propuestas similares por separado-, aunque ha corregido el desliz en los otros dos redactados, mientras que el resto de partidos han votado en contra.

También se ha aprobado que Catalunya pueda recaudar íntegramente el IRPF y "combatir" y "acabar" con la compra especulativa de vivienda, demandas condiciones 'sine qua non' de ERC y los Comuns en plena negociación de los presupuestos. A las puertas de que el Govern detalle cómo pretende poner coto a la compra especulativa de vivienda, el bloque de izquierdas, CUP incluida, ha vuelto a defender la medida.

Junts, que había propiciado el debate monográfico, no ha logrado sacar adelante la mayoría de sus propuestas. El concierto económico para Catalunya se ha vuelto a rechazar por quinta vez en el pleno desde julio de 2025, al igual que su pretensión de reprobar a todo el Executiu de Salvador Illa por su "dependencia del Gobierno", algo que, a su juicio "comporta una mala gestión que afecta directamente a la ciudadanía".

En plena crisis de Rodalies, y tras lograr que la mayoría del hemiciclo reclame que Paneque sea cesada, se ha rechazado el traspaso de infraestructuras de titularidad estatal -puertos, aeropuertos, carreteras y trenes-. Los posconvergentes tampoco han conseguido los apoyos necesarios para reclamar un Salario Mínimo de Referencia catalán cercano a los 1.400 euros mensuales -ERC reivindica el traspaso de la competencia al Estado para que sea de obligado cumplimiento-, ni para deflactar el IRPF y reducir tipos impositivos. Tampoco ha salido adelante su voluntad de que se "reordene el sistema de ayudas y subsidios para equilibrar derechos y deberes y priorizar la activación laboral", con el fin de que las ayudas sean "instrumentos de autonomía y no de dependencia". Sí que han conseguido aprobar el traspaso de competencias en inmigración, con el voto afirmativo del PSC y la abstención de ERC.

Con este mosaico de votaciones, se constata, una vez más, que el eje ideológico opera en el Parlament más que el nacional, el que antaño marcaba la agenda del procés. Está por ver qué prospera de todo lo aprobado para reparar un ascensor social para el que ni tan solo hay un diagnóstico compartido de cómo se estropeó. El pleno ha servido para constatar que el "ascensor social" está "roto" en Catalunya, pero dar con la fórmula para garantizar el progreso económico y mantener el Estado del Bienestar no será fácil con un hemiciclo fragmentado.