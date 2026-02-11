Directo | Sánchez aportará "todos los datos disponibles hasta el momento" del accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se cobraron la vida de 47 personas, y también sobre la situación internacional a raíz de su asistencia a diferentes foros en el exterior.

Según trasladan fuentes de Moncloa, Sánchez centrará su intervención en la tragedia de Adamuz y aportará "todos los datos disponibles hasta el momento", en un intento más de mostrar, dicen, "transparencia absoluta" sobre la labor que ha realizado el Ejecutivo ante la tragedia del 18 de enero que dejó 46 muertos y 126 heridos.

Además, el jefe del Ejecutivo hará hincapie en una defensa del trabajo de los servicios públicos y las administraciones en este asunto y no rehuirá el debate, pero "con datos frente a los bulos", apuntan dichas fuentes.

Este martes, la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que Sánchez acudirá "a cumplir con los ciudadanos, a cumplir con las víctimas, con transparencia y a seguir aportando toda la información".

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Rodalies / PI STUDIO

Pedro Sánchez acude a la Cámara Baja después de que el Partido Popular avanzase su intención de requerir su presencia en el Senado ante el "caos ferroviario" que, dicen desde el PP, reina en España.

Pero el presidente ha unido esta rendición de cuentas a otros asuntos y explicará la postura común de España y de la UE frente a la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia o su actuación sobre Venezuela y la clara defensa por parte de Sánchez del respeto al derecho internacional, recuerda Servimedia. El presidente dará cuenta también de la reunión informal del Consejo Europeo en la que participó el pasado 22 de enero y en la que insistió en una Europa más unida y más fortalecida internamente en los ámbitos económico, tecnológico, político, social, y también en el militar.