Natalia Chueca sobre "la renuncia a la renuncia" de Julio Calvo: "Obviamente tendrá sus presiones porque una decisión no se cambia en 48 horas"

La "renuncia a la renuncia" del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha sido un revés inesperado para el equipo de Gobierno que esperaba sacar adelante sus presupuestos con este cambio de equilibrios. Ahora la situación vuelve a la casilla de salida con muchas dudas sobre lo que ha podido pasar por el camino. Al menos así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca. "Lo suyo sería que le pregunten a Julio Calvo cuáles son los motivos por los que ha debido de cambiar de opinión, aunque todos nos podemos imaginar", ha lamentado.

La regidora ha explicado que este lunes por la mañana el todavía concejal la llamó para solicitar "un pleno extraordinario para anticipar su renuncia" que todavía estaba valorando. "No me ha dado tiempo a contestarle", ha indicado sorprendida. "Imagino que ahora Vox va a seguir adelante con la decisión que ya había tomado de bloquear los presupuestos, de juntar sus votos a la izquierda para tumbar este presupuesto", ha considerado.

Chueca, que insiste en que su propuesta económica para este año "es la mejor de la historia", lamenta que el motivo de todo este conflicto tenga que ver con la zona de bajas emisiones. "No puedo aceptar la petición de Vox de renunciar a los 23 millones de euros destinados a las ayudas al transporte por este motivo, pues una medida que aprobamos con su propio apoyo y que cumple con la legalidad vigente marcada por el Gobierno de España. No estoy de acuerdo con su postura porque no puedo permitir que Zaragoza pierda una inversión tan necesaria ya que sería nefasto para los ciudadanos", ha indicado.

La alcaldesa espera que la formación pueda "recapacitar" una vez terminado el actual ciclo electoral en las Cortes de Aragón. "Considero que tienen suficientes asuntos que pactar en la comunidad autónoma como para interferir en el presupuesto municipal. Este lleva su propio cauce y, en el peor de los casos, si Vox vota en contra junto a la izquierda, lo sacaremos adelante mediante una cuestión de confianza. Es un escenario que todos conocemos desde hace tiempo, por tanto, entiendo que ahora mismo sus prioridades deberían centrarse en lo autonómico", ha pedido.

La regidora no ha querido interpretar qué ha podido pasar en la formación ultra para este bandazo de Julio Calvo. "Obviamente tendrá sus presiones, porque si tú tienes una decisión y luego la cambias en 48 horas imagino que no se habár sentido cómodo, por mi parte ojalá no hubiera cambiado de opinión, pero no pasa nada, habrá que lidiar con lo que tenemos por delante", ha señalado.