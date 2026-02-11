El Govern defiende haber "dado la cara" por Rodalies ante una oposición que continúa reclamando dimisiones por el "colapso" de Catalunya

Los trenes continúan impactando en la agenda política catalana, caos al que se suma este miércoles la huelga de profesores y que tiene en el horizonte la de los médicos de la semana que viene. Ante este escenario convulso, los principales partidos de la oposición, Junts y ERC, diagnostican que los servicios públicos han "colapsado" y que tienen que rodar cabezas por la crisis ferroviaria. El Govern, aún con el president Salvador Illa de baja médica, trata de hacer de tripas corazón, y pese a no negar la conflictividad social que le ha tocado gestionar, defiende que ha "dado la cara" por Rodalies y que lo está haciendo incluso por asuntos "que no son de su competencia".

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que por segunda vez ha asumido las respuestas de la sesión de control en el Parlament, ha admitido que el país "tiene retos" y que el Govern se está ocupando de todos ellos. No obstante, Junts ha vuelto a hurgar en los 22 días de desaguisado en los trenes. Su presidenta parlamentaria ha exigido que se rescinda el contrato con Renfe, que la gestión de la red pase a Ferrocarrils de la Generalitat y que se cese a la consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecològica.

"Paneque y Puente, para casa", ha espetado la dirigente, que se ha dirigido a ERC para reclamarle que dejen de apoyar al Govern, voten a favor de la dimisión de la consellera y que no se sienten a negociar presupuestos si no se ejecutan inversiones y se garantiza el traspaso integral de Rodalies. Dalmau ha escatimado poco tiempo en la respuesta. "Esperamos dejar un mejor legado que el que nosotros nos encontramos", ha zanjado tras defender que romper con Renfe sería "condenar al país a no tener trenes". También ha aprovechado la ocasión para recordar que los "recortes" impulsados por los gobiernos de Artur Mas tienen eco hoy en las calles con huelgas como la de los profesores por la pérdida de capacidad adquisitiva, por lo que ha emplazado a Junts a apoyar la nueva financiación, que reportaría a Catalunya 4.600 millones más para mejorar los servicios públicos.

ERC se ha subido al carro de la crítica dura al Executiu. "Pensaban que con un Govern tecnócrata sería suficiente para afrontar los retos del país", le ha reprochado el presidente parlamentario de los republicanos, Josep Maria Jové, que ha sentenciado que el "colapso es fruto de la dependencia del Estado". El dirigente ha emplazado a Dalmau a dejar de hacer de "pararrayos" del PSOE y "plantarse" para exigir los recursos que corresponden a Catalunya. Nada ha dicho de la negociación de presupuestos, a la que, por ahora, ERC no se ha sumado. Tratando de evitar la confrontación, el conseller ha subrayado que no se apartan "ni un milímetro de la defensa del autogobierno" y ha recordado que, de la mano de los republicanos, están impulsando la nueva gestión de Rodalies, la financiación y el pacto nacional para el impulso del catalán. "Este Govern está cumpliendo", ha concluido.

Más amable ha sido el intercambio con los Comuns, con quienes este miércoles se reunirán por segunda vez para negociar los presupuestos. Jéssica Albiach ha vuelto a poner en el foco en la prohibición de la compra especulativa de vivienda y en más inversión en Rodalies. "Hemos hecho avances importantes", ha respondido Dalmau, que ha vuelto a insistir en que la fórmula para remontar la crisis pasa por más inversión en las vías, nuevos trenes y cambio de gestión con el traspaso del servicio. También ha agradecido a los Comuns que estén hablando sobre las cuentas sin equivocarse en el diagnóstico, en una velada referencia a los grupos que este jueves votarán a favor de la dimisión de la consellera Paneque.

Dalmau se las ha tenido con un PP que también ha puesto el foco en la conflictividad social de estas semanas. "Ustedes son profetas del desastre, pero un desastre de profetas", ha espetado para, a renglón seguido, defender que no se puede caer en una visitón tan "apocalíptica" de Catalunya cuando, pese a los retos que tiene por delante, hay crecimiento económico, bajada del paro, disminución de los delitos y más construcción de vivienda pública.