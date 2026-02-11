Pisarello niega ser el candidato "oficialista" de los Comuns en las primarias con Bob Pop: "Soy un espíritu disidente dentro de mi espacio político"

Si hay una fecha que supuso un punto de inflexión para que Gerardo Pisarello aspire hoy a ser candidato de los Comuns en las municipales del próximo año, esa es el pasado 6 de julio. Se subió entonces al escenario del congreso de Barcelona en Comú y, tras su discurso, se dispararon los decibelios de los aplausos por encima de otros dirigentes como el ministro Ernest Urtasun o la entonces concejal Janet Sanz. En pleno desazón por encontrar un relevo a Ada Colau, hubo una parte del partido que empezó a abrazar su nombre. Y él ya hacía meses que barruntaba que su próximo paso sería volver a Barcelona. Oficializar el paso no fue fácil. No porque no quisiera, sino por la gestión de las tiranteces internas. Es por eso que, en plena pugna con Bob Pop en las primarias para escoger el alcaldable de los Comuns, admite en conversación con EL PERIÓDICO que le incomoda la etiqueta de ser el candidato "oficialista" o del "aparato" del partido, como lo ha definido su oponente.

"Yo he sido siempre un espíritu disidente dentro de mi propio espacio político. Mi perfil no encaja con la etiqueta de oficialista", arguye. Cierto es que Pisarello no ha sido nunca santo de la devoción de una parte no menor de los Comuns, especialmente de aquella que procede de la extinta ICV, además de ser considerado uno de los dirigentes más soberanistas y un verso libre dentro de Sumar. Sin embargo, esa trayectoria convive ahora con el hecho de que en estas primarias tiene el apoyo explícito de los pesos pesados del partido, desde Colau al ministro Urtasun o la líder en el Parlament, Jéssica Albiach. "El auténtico 'establishment' es el poder económico", insiste.

El "miedo" a las primarias

Lo que no calculaba en un inicio, ni él ni nadie de la cúpula de los Comuns, es que habría otro aspirante a alcaldable por sorpresa. "Los partidos, en general, tienen miedo de las primarias", se sincera Pisarello. Aunque considera que no es un proceso exento de "riesgos", especialmente porque "el poder mediático y económico" está al acecho, asegura que está siendo "estimulante" para que el partido se ocupe con antelación de "reconectar" con la gente con la vista puesta en las municipales. Hubo una invitación, reconoce, para que Bob Pop fuera en su lista, pero el comunicador declinó.

"No hay ninguna diferencia ideológica de fondo entre él y yo. Hay una diferencia de trayectorias vitales. Él es un cómico que hace sus espectáculos, yo soy hijo de un represaliado de la dictadura argentina y soy maestro. Pero ni él ni yo venimos de las grandes élites, somos gente modesta", argumenta, además de recordar que viene del mundo del activismo.

Tras siete años en el Congreso, afirma estar "cansado del ambiente de palacio monárquico". No obstante, si junto a la concejal Carol Recio gana las primarias el próximo 20 de febrero, sus planes pasan por compaginar su rol de candidato en Barcelona con continuar siendo diputado en Madrid. ¿Es compatible teniendo en cuenta que el reto es recuperar la alcaldía de Barcelona? "Muchas de las batallas de la ciudad en materias como la de vivienda dependen de que se aprueben leyes allí, así que es útil estar para continuar presionando", esgrime.

Aun así, hay más razones que tienen que ver con los equilibrios internos. Para empezar, no es tan fácil afrontar su sustitución como secretario en la Mesa del Congreso teniendo en cuenta que la mayoría de la investidura se ha resquebrajado. Pero es que, además, si él dejara su escaño, la próxima de la lista para ser diputada sería María Pozuelo, la líder de Podem en Catalunya, por lo que los Comuns perderían a un representante en la Cámara y lo ganarían los morados. Habrá que ver qué pasa si las generales no se convocan hasta después de las municipales.

Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa en el Congreso / Fernando Sánchez / Europa Press

La alianza electoral de izquierdas

De todas maneras, él es uno de los dirigentes que más puentes mantiene con los distintos partidos de la izquierda, también con Podemos, y que más ha hecho hincapié en la necesidad de recoser el espacio. "Llevo muchos años construyendo puentes con el resto de fuerzas de izquierdas republicanas plurinacionales, independentistas y no independentistas. Soy una de las personas que, modestamente, he intentado darle centralidad", defiende. Y es que Barcelona en Comú se ha fijado tejer "un frente amplio" con partidos como ERC y la CUP en las próximas municipales. "Si las alianzas electorales son posibles, yo estaría a favor", asegura sobre la posibilidad de una lista conjunta. De hecho, en su aplaudido discurso del mes de julio, llamó a "luchar y bailar juntos" con esos partidos.

Pero considera que ese escenario está lejos en estos momentos. "A los partidos de izquierdas aún les da miedo, pero sí que podemos ver cómo competir de la forma más cooperativa posible y participar en actos conjuntos. Si hacemos una cosa pequeña no podremos plantar cara a la ola reaccionaria", subraya.

El objetivo, resume, es que, llegado el momento, los partidos de izquierdas puedan sumar para formar gobierno. Sus propuestas de futuro pasan por el supermercado público para abaratar la cesta de la compra e incluso por la "gratuidad" del metro o la reducción de las tarifas del Bicing, además de trabajar para blindar la vivienda asequible. En definitiva, "desmercantilizar" los servicios públicos, una filosofía que se propone explicar echando mano de la pedagogía de maestro, pateando la ciudad, buscando el "cara a cara" con los vecinos y escuchando.

¿Se puede impulsar un programa así codo con codo con el PSC? Pisarello asegura que él aspira a seducir a los votantes socialistas. Otra cosa es qué se podrá o no pactar después con el partido de Jaume Collboni, con el que han consumado la ruptura en este mandato. "En la investidura de 2023 deberíamos haber puesto más condiciones que favorecieran el frente amplio de izquierdas. Estábamos en condiciones de hacerlo. No hacerlo, visto retrospectivamente, fue un error. Pero tampoco podíamos investir a Xavier Trias", reconoce.