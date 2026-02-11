Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comparecencia de Sánchez

ERC acusa al Gobierno de ser "clasista" al financiar más el AVE que Rodalies y Junts exige su traspaso total a Ferrocarrils

Rufián evita pedir la dimisión de Puente y Nogueras exige que se produzca de manera inmediata

Gabriel Rufián, ERC. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Gabriel Rufián, ERC. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
No ha hecho falta que Pedro Sánchez hiciera referencia al estado de Rodalies en su comparecencia en el Congreso, un asunto que se ha reservado para su segunda intervención, para que ERC y Junts hayan cargado, con menor o mayor intensidad, contra el Gobierno por el caos que reina en el sistema ferroviario catalán. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, que ha echado un capote a Óscar Puente ante las críticas de la oposición, ha acusado al Ejecutivo de "clasismo" por financiar más el AVE que Rodalies y su homóloga posconvergente, Miriam Nogueras, en un duro discurso sobre la mala gestión del PSOE, ha exigido que Rodalies se integre en la compañía Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya.

"Óscar Puente no es como Mazón", ha sentenciado Rufián, tras una defensa férrea sobre la gestión que ha hecho el ministro de Transportes ante la tragedia de Adamuz (Córdoba) y de Gelida (Barcelona) en comparación con la que hizo el expresidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. Sin embargo, ha admitido que Puente es "responsable de algunas cosas y quizá debería dimitir", aunque no ha ido más allá, a diferencia de otros responsables de ERC que han exigido el cese de Puente.

Entre esas "responsabilidades", Rufián ha apuntado que está la de "perpetuar" un modelo de "inversiones de clases" en la que el Gobierno prefiere "competir en Alta Velocidad con Japón que llevar al currito de turno en un tren digno". Ha explicado que esto hace que los ciudadanos no valoren que España "vaya como un tiro en lo macroeconómico". También ha lamentado que el Ejecutivo no "frenara" a los buitres que elevaron el precio de los vuelos ante el caos ferroviario y que haya convertido Adif en una "carcasa vacía repleta de subcontratas".

Dimisiones

A continuación, Nogueras ha endurecido el tono con el Gobierno, centrando su discurso en una crítica a la "situación lamentable" en la que se encuentra Catalunya fruto de los acuerdos entre el PSC, ERC y los Comunes. Así, ha insistido en que están destruyendo la red de ayuda catalana: "No les queremos a ustedes porque no saben gestionar, porque no queremos caos, insolvencia, incompetencia y porque están convirtiendo un país rico y próspero como Catalunya en un país en el que uno de cada tres personas están en riesgo de pobreza".

Noticias relacionadas y más

Así, la portavoz posconvergente ha puesto luego el foco en Rodalies para arremeter contra el Gobierno por la infrafinanciación del servicio en comparación con la situación que se da en Madrid. A renglón seguido, ha puesto en valor que los trenes operados por Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya sí están funcionado, por lo que ha exigido que se rescinda el contrato de Rodalies con Renfe y se le otorgue a la empresa catalana. Además, ha sido contundente al pedir la dimisión de Puente.

