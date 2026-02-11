ERC, Comuns y la CUP exigen explicaciones a Parlon y Trapero por "vulnerar" el derecho a huelga de los profesores

ERC, Comuns y la CUP han registrado en el Parlament la solicitud de comparecencia de la consellera de Interior, Núria Parlon, para que dé explicaciones por la presunta "vulneración del derecho de huelga" del profesorado por parte de los Mossos d’Esquadra, en una jornada en la que el colectivo docente ha salido a la calle para reclamar mejoras salariales, la reducción de ratios y más recursos para atender al alumnado.

Durante la jornada se han podido ver cargas policiales contra manifestantes, que han cortado unas siete vías en todo Catalunya.

En el escrito, los tres grupos también reclaman aclaraciones por "la incorrecta manera de proceder" en actuaciones policiales vinculadas a la extrema derecha y a movilizaciones en defensa de derechos. Además, piden que comparezca igualmente el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, por los mismos hechos.

No es la primera vez que ERC, Comuns y la CUP exigen que ambos responsables rindan cuentas en la Cámara. La última petición, presentada el pasado septiembre, estuvo motivada por el uso de gas pimienta contra manifestantes que protestaban por el alto el fuego en la Franja de Gaza.