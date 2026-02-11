En directo | Última hora del cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras los accidentes de tren y las elecciones en Aragón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios que provocaron 47 muertos y mantendrá el primer cara a cara del año con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, solo tres días después de las elecciones en Aragón marcadas por el desplome del PSOE y el fuerte ascenso de Vox.

El jefe del Ejecutivo dará explicaciones sobre el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) que provocó 46 muertos tras el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión con un Alvia que venía en sentido contrario. Casi un mes después, la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece cerrada y sin fecha de reapertura.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo el minuto a minuto la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso:

Arranca la comparecencia de Sánchez con un recuerdo a las víctimas de los accidentes de tren El presidente del Gobierno ha empezado su comparecencia recordando a las víctimas de los recientes accidentes de tren, en Adamuz y Gelida. "Estamos para acompañarlas y, si resulta procedente, hacer justicia", ha dicho. "Quisiera comenzar como debemos, con un recuerdo a las víctimas, a las 46 persona que se dejaron la vida en esta terrible tragedia, al más de un centenar de personas heridas o a sus familias. Nada de lo que nosotros digamos o hagamos puede aliviar el dolor que están sufriendo", ha dicho Sánchez para añadir: "Quiero que sepan que el Estado en su conjunto está haciendo y hará todo lo que esté en nuestra mano para acompañarlas, ayudarlas, establecer las causas del accidente, y si fuera necesario o procedente, hacer justicia".

La comparecencia de Pedro Sánchez va a tener 40 minutos de duración La comparecencia del presidente Pedro Sánchez va a tener 40 minutos de duración.