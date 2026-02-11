El Govern tiende la mano a los profesores para mejorar sus condiciones laborales y desburocratizar las aulas

Maestros y profesores se han lanzado este miércoles a las calles en una jornada de huelga para mejorar sus condiciones laborales para reclamar una mayor inversión en las aulas. Los sindicatos convocantes -USTEC, ASPEPC, CCOO, CGT y UGT- han liderado la movilización, centrada en exigir más recursos para atender a la diversidad en escuelas e institutos, a lo que el Govern ha respondido asegurando que tiene una propuesta de mejora de los salarios, aunque está condicionada a la aprobación de los presupuestos que negocia con los Comuns, pendiente de ERC.

Durante la sesión de control al Executiu en el Parlament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que asume las funciones de la consellera de Educació, Esther Niubó, debido a su baja médica, ha hecho suyas la mayor parte de las exigencias de los convocantes. "Esto no empezó ayer, tengo la oreja bien puesta en sus reclamaciones y tengo memoria. Recuerdo de dónde vienen: de la pérdida de poder adquisitivo de décadas atrás. Hay que seguir trabajando con la comunidad docente para alcanzar un acuerdo que sea justo, que aborde la cuestión salarial y que sea responsable", ha espetado Dalmau.

Para el Govern, "hay que asegurar una excelencia en la educación pública, que sea de calidad", algo que solo será posible con un pacto para aumentar los complementos salariales y para desburocratizar el día a día de los profesores, aligerando también el número de alumnos que atienden por aula. "Esta es la tarea que tenemos, con la mano tendida y con el fin llegar a un acuerdo responsable. El Govern trabajará en ello", ha zanjado.

Desde la Generalitat mantienen que siguen sentados en la mesa de negociación con los sindicatos -aunque desconvocaron la reunión prevista para la pasada semana- y el martes por la noche desde el Departament d'Educació redactaron una propuesta centrada en mejorar el complemento salarial específico -que tiene que ver con la responsabilidad que se ocupa, la dedicación, la peligrosidad y la incompatibilidad-, en bajar las ratios de las aulas -el número de alumnos- y en dar solución a la "infrafinanciación histórica" del cuerpo de Personal de Atención Educativa (PAE).

Durante el debate parlamentario, Junts ha cargado contra el Govern por el contexto de huelgas en el que Catalunya está inmersa -primero con la de maquinistas en pleno caos de Rodalies, hoy con la del personal del mundo educativo y la próxima semana con la de médicos-, a lo que el conseller Dalmau ha respondido recordando que buena parte de lo que sucede hoy se debe a una década marcada por los recortes en la administración que se impulsaron al estallar la crisis económica de 2008.

"¿Sabe de qué se quejan los docentes? ¿Sabe de dónde vienen los recortes y las pérdidas de poder adquisitivo que han tenido los docentes en este país?", ha preguntado a la dirigente posconvergente Mònica Sales, y ha respondido que en los siete últimos años que Junts (o en su defecto, CiU) pilotó la conselleria de Educació, se convocaron 19 huelgas: "Iban a una cada cuatro meses. Al ritmo que ustedes iban, este Govern habría tenido ya cinco", ha ironizado.

La CUP también ha criticado la gestión educativa del Govern y que no tenga 'cintura' política a la hora de negociar con los profesores para atender a sus demandas. Desde la bancada del PP y Vox, han cargado contra el Exeuctiu de Illa por la situación en las aulas, a lo que Dalmau ha respondido: "Son los profetas del desastre y un desastre como profetas", rechazando así la 'teoría del desastre' que a su juicio tratan de imponer en el relato social, ante lo que ha respondido proponiendo, de nuevo, una negociación con el mundo educativo para dar cauce a sus reivindicaciones.