Aliança Catalana concurrirá con su propia marca a las elecciones municipales y con un programa centrado en el catalán y el padrón

Aliança Catalana ha activado ya la maquinaria interna para llegar con una estructura sólida a la campaña de las elecciones municipales de 2027. La formación de extrema derecha celebró el pasado fin de semana en Ripoll su primera convención municipalista, un encuentro que sirvió para fijar las grandes líneas organizativas y estratégicas del partido a nivel territorial, con un mensaje claro: crecer, pero hacerlo "con prudencia" y sin diluir las siglas, con el fin de aprovechar el hiperliderazgo de Sílvia Orriols.

Una de las decisiones ratificadas en la convención es que Aliança Catalana concurrirá a las municipales siempre bajo su propia marca, lo que descarta de plano el uso de "marcas blancas" o posibles alianzas preelectorales con otros partidos. "No presentaremos marcas blancas que escondan nuestras siglas, no tenemos miedo", explican a EL PERIÓDICO fuentes de la formación.

La apuesta, sin embargo, no pasa por presentar candidaturas de forma masiva. Al contrario. El criterio acordado es priorizar aquellos municipios donde la cúpula considere que existe suficiente músculo para lograr obtener representación. "No competiremos con otros partidos a la hora de presentar muchas listas. Queremos presentar listas solventes", aseguran. La capital del Ripollès, gobernada por Orriols, es para la formación el principal espejo en el que mirarse de cara al ciclo electoral municipal, donde sigue ostentando la vara de mando después de que la oposición haya fracasado a la hora de ponerse de acuerdo para desbancarla. Hasta tres intentos resultaron fallidos, el último cuando Junts se descolgó de la negociación para impulsar una moción de censura alegando que implicaba el riesgo de que la líder de Aliança Catalana "aumentara el victimismo y la confrontación social".

El programa electoral

Para extender el modelo de Ripoll, que a su juicio es un "éxito", Aliança Catalana trabaja ya en la elaboración de un programa electoral marco que servirá de paraguas común para todas las candidaturas locales. Este documento recogerá los ejes ideológicos centrales de la formación y será de aplicación general en todo el territorio, aunque permitirá que cada municipio adapte el contenido a su realidad concreta y a sus prioridades estratégicas.

La sede de Aliança Catalana, en Ripoll. / DAVID APARICIO

Este programa aún no está cerrado, pero en la convención sí avanzaron algunas de las líneas que la formación quiere situar en el centro del debate municipal. Junto a su discurso antiinmigración y abiertamente islamófobo, Aliança Catalana pretende fomentar que se incumpla la ley del padrón, vetando el acceso de las personas en situación irregular a servicios básicos como la atención sanitaria, social o educativa, como ya ha hecho en Ripoll.

La alcaldesa fue denunciada por un delito de odio por dificultar el empadronamiento de familias musulmanas, aunque la Fiscalía archivó el caso. Pese a ello, la iniciativa ha tenido un efecto político y en los últimos meses, varios alcaldes -especialmente de Junts- han reclamado cambios normativos y una regulación más estricta del padrón municipal. Desde Sant Cugat hasta Martorell, pasando por Figueres o Calella, son varios los ediles que defienden endurecer los criterios para acceder al padrón, especialmente en casos de ocupación de viviendas, conscientes del terreno electoral que disputan con el partido de Orriols de cara a 2027.

Más allá de la inmigración, Aliança Catalana se posicionará sobre otros ámbitos, como la defensa del uso "imprescindible" del catalán en las administraciones públicas -algo para lo que los municipios no tienen competencias-, la reducción de la presión fiscal en tasas e impuestos de competencia municipal -como el IBI o los residuos-, el adelgazamiento de la administración local, la lucha contra la ocupación ilegal y la defensa de la propiedad privada -otros dos aspectos que dependen de la legislación estatal-. Aunque la independencia de Catalunya forma parte del ADN del partido, no aparece, por ahora, entre los ejes de su discurso para las elecciones municipales de 2027, un aspecto que le permite competir con Vox, ya que la mitad de su electorado se declara contrario a la secesión.

La elección de candidatos

En el plano organizativo, en la convención también han dado luz verde a la creación de comités locales, que se sumarán a los comités comarcales ya existentes, que son 31 actualmente. Estas estructuras serán las encargadas de preparar la precampaña y proponer los candidatos. Los líderes territoriales ya pueden trasladar nombres al comité de gobierno, el máximo órgano del partido, que es quien tendrá la última palabra en la confección de las listas.

Noticias relacionadas

Pero aún está por elaborar el reglamento para la elección de estos candidatos, aunque según indican desde el partido, priorizará perfiles "conocidos y reconocidos" en sus municipios. La puerta estará abierta para incorporar perfiles independientes, siempre que no sean mayoritarios en las listas. Con el calendario ya en marcha y Ripoll como laboratorio político, Aliança Catalana empieza así a construir su despliegue municipal.