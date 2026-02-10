El vídeo de la declaración de Cerdán en el caso Leire Díez: "Tenían información sobre las saunas del suegro del presidente"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán explicó en su declaración en el caso Leire Díez que la exmilitante del PSOE y el empresario Javier Pérez Dolset le informaron de que tenían en su poder las grabaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en las que se aludía a investigaciones parapoliciales a las empresas de saunas del suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según especifica el vídeo de su comparecencia, al que ha tenido acceso esta redacción.

Sin embargo, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez,Cerdán negó haber informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de sus dos reuniones con la exmilitante del PSOE y ha desvelado que habló con ella tras salir de prisión, según informan fuentes del caso a esta redacción.

Casos de corrupción

En concreto, relató que fue la periodista Patricia López, recientemente fallecida, la que le presentó a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset en la sede del partido en la madrileña Calle de Ferraz en abril de 2024. En la reunión dijeron a los cargos del PSOE que llevaban años estudiando diferentes casos de corrupción y que por eso tenían en su poder audios del comisario José Manuel Villarejo, en los que se hablaba de una investigación parapolicial.

Como las reuniones se produjeron durante el periodo de reflexión del presidente del Gobierno en 2024, no le informó de estos encuentros, ha declarado Cerdán, que ha negado también haber tenido en su poder las grabaciones y los informes de Villarejo. Además, ha considerado que estas pruebas apenas tenían interés, pues ya habían sido publicadas en los diferentes medios de comunicación.

Por su parte, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, que en el momento de la reunión de abril de 2024 era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, explicó en su declaración como testigo que acudió al encuentro sin saber que también iban a participar Leire Díez y Pérez Dolset, quienes aseguraron que disponían de documentación sobre "la policía patriótica".