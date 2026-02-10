El Parlament volverá a votar el traspaso de competencias en infraestructuras tras el caos de Rodalies

El ascensor social no funciona y el contrato social está roto. Ese es el diagnóstico que hace Junts sobre la situación de Catalunya, cuyo principal responsable -sostiene el partido- es la "dependencia del Govern del Estado" y la "infrafinanciación crónica" que, a su juicio, padecen los catalanes. Con este argumento, los posconvergentes han forzado la celebración de un pleno monográfico en el Parlament en el que abordarán prácticamente todas las variables -fiscalidad, derechos sociales, vivienda, inmigración, infraestructuras, lengua e "identidad catalana"- y que culminará con una petición de reprobación al Executiu por su "mala gestión", que atribuyen a esa "dependencia del Estado" y que, advierten, pone en "peligro el ascensor social".

No hay grandes novedades en las medidas que proponen en su hoja de ruta, pero la puesta en escena del partido servirá para volver a forzar al pleno a posicionarse sobre algunas de sus demandas en el Congreso, donde hasta hace unos meses mantenían una vía de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido, someterán a votación una propuesta de resolución para pedir el traspaso de competencias en inmigración, con el objetivo de que Catalunya disponga de un modelo que "incentive el arraigo, el esfuerzo y el respeto por los valores cívicos y el conocimiento de la lengua y la cultura catalanas".

La ley para hacerlo efectivo ya se debatió en la Cámara Baja y se rechazó por la negativa de Podemos, partido que ahora se abre a negociar cambios en el redactado. El Parlament, por su lado, ya aprobó en el pasado debate de política general exigir la "delegación" de estas competencias con una propuestada presentada por ERC, con el 'sí' de PSC, Junts, Comuns, CUP y Aliança Catalana.

Quinta vez que se vota el concierto económico

Los posconvergentes también volverán a someter a votación el concierto económico, que previsiblemente se tumbará por quinta vez en esta legislatura, y el traspaso de infraestructuras de titularidad estatal -puertos, aeropuertos, carreteras y trenes-, una cuestión que Junts aprovecha para presentar como solución a la crisis de Rodalies de las últimas semanas. El pleno aprobará poco antes de votar estas propuestas de resolución la petición de dimisión de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, y del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Más allá del modelo económico, migratorio y de infraestructuras, Junts también exigirá que el Govern negocie con el Estado para que transfiera a la Generalitat las competencias necesarias para implementar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) catalán, así como capacidad para complementar las pensiones de acuerdo con el diferencial del coste de vida en Catalunya. A corto plazo, sin embargo, piden en la misma propuesta de resolución que los catalanes tengan un SMI "de referencia", que se adecúe al coste de vida de en torno unos 1.400 euros, así como la transferencia de la "deuda histórica en materia de pensiones" por parte del Estado para crear un fondo de reserva propio.

"Cultura del esfuerzo"

Con la premisa de que el modelo productivo catalán debe regirse por la "cultura del esfuerzo", Junts también pedirá una revisión de los subsidios -como la Renta Garantida de Ciutadania (RGC) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV)- para "ordenarlos" con una ventanilla única (la RGC depende de la Generalitat y el IMV, del Estado) y que su concesión responda a una lógica de "derechos y deberes". "Todas las personas que tengan capacidad de trabajar deben estar acompañadas para que tengan un trabajo digno y no un subsidio, que debe ser transitorio hasta que estas personas vuelvan a tener trabajo o vuelvan a estar insertadas en el mercado laboral", ha argumentado el portavoz del grupo parlamentario posconvergente, Salvador Vergés en una rueda de prensa en el Parlament. En las filas de Junts consideran que estas ayudas deben ir vinculadas al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y servir solo para "cubrir una etapa de transición lo más rápido posible".

Todo ello, con la histórica reivindicación de Junts de rebajar impuestos y aliviar lo que consideran una "presión fiscal excesiva", que creen que merma la capacidad adquisitiva de las clases medias. Por ello, presentarán propuestas de resolución para deflactar y ampliar los tramos del IRPF, la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra y el alquiler de la primera vivienda.

La crisis de la vivienda

También en materia de vivienda, Junts propone el traspaso inmediato a la Generalitat de la titularidad de los bienes propiedad de SEPES -la antigua SAREB- para que se puedan acometer "las obras necesarias", así como flexibilizar los trámites normativos para que puedan ser habitables lo antes posible. En esta carpeta también llevarán a votación que los propietarios privados dispongan de un "marco normativo" que les otorgue "seguridad jurídica" ante ocupaciones o posibles impagos, para que no deban asumir estos costes.

Todo ello lo vehicularán con la necesidad de apostar por el catalán como "herramienta imprescindible de integración y oportunidades" que facilite y abra puertas a la "participación plena e igualitaria en la vida social, económica, educativa y laboral", así como por la "identidad catalana" como palanca para acelerar ese ascensor social. Una aceleración que, sostienen, también debe impulsar la educación, la sanidad y los servicios sociales. Por ello, llevarán a votación la aplicación de un "plan de choque" para paliar las cifras de abandono escolar, otro para reducir las listas de espera de la ley de la dependencia y un tercero para agilizar la burocracia administrativa necesaria para desplegar las dos primeras medidas.