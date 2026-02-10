El Govern anuncia que Rodalies recuperará la circulación sin cortes la próxima semana

"Reapertura total del sistema en su conjunto entre esta semana y la que viene". Este es el anuncio que, de nuevo, ha hecho el Govern con la vista puesta en remontar la crisis de Rodalies. Si se cumple el pronóstico, supondrá que los trenes circularán sin cortes de línea -en estos momentos continúan habiendo siete- como antes del accidente de Gelida durante la próxima semana, aunque con limitaciones de velocidad en hasta 70 puntos. Eso sí, teniendo en cuenta los precedentes, el ejecutivo también ha querido dejar claro que, por ahora, se mantendrán los planes alternativos con autobuses para "asegurar la movilidad" y hasta comprobarse que el servicio se garantiza de forma "sostenida en el tiempo".

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha puesto así fecha a la estabilización del servicio, algo que ya anunció hace dos semanas pero que acabó por no cumplirse. Después de tres semanas de caos, gradualmente, y en función de las marchas blancas que se encargan de revisar la seguridad, se notificará el momento exacto en el que se levantará cada corte. La también portavoz del Govern ha asegurado que a principios de la semana que viene deberían estar ya todos los tramos reabiertos, a excepción del macrocorte de la R3.

Paneque ha desterrado la palabra "normalidad" de su discurso. Y es que, pese a que los trenes vuelvan a circular sin cortes, en una setentena de puntos irán más lentos por cuestiones "vinculadas a revisiones de la emergencia" que, no obstante, se consideran "compatibles" con la circulación de pasajeros. La mitad de esos tramos serán revisados y previsiblemente suprimidos "en los próximos 15 días", pero no pasará lo mismo con el resto hasta el mes de marzo.

En cuanto al incumplimiento de los servicios mínimos de este lunes durante la huelga de maquinistas, Paneque ha subrayado que desde el Govern se trasladó a Renfe que valore las actuaciones pertinentes. También ha asegurado que por la tarde se revirtió la situación y ha cifrado en un 80% el índice de cumplimiento del servicio este martes después de que los sindicatos mayoritarios hayan desconvocado el parón. La consellera ha celebrado el acuerdo alcanzado por los maquinistas con el Gobierno para incrementar la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria.