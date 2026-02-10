Felipe González rechaza "la ausencia total de autocrítica" en el PSOE tras los resultados de Extremadura y Aragón

El expresidente del Gobierno Felipe González ha rechazado este martes la "ausencia total de autocrítica" en su partido tras los descalabros electorales de Extremadura y Aragón. En 'Los Desayunos del Ateneo', el exlíder socialista ha ironizado con el análisis que tanto el PSOE como el PP han hecho de los resultados del domingo: "He visto la profunda autocrítica que han hecho todos los partidos. Y ha sido brillante". De hecho, al entrar en el foro celebrado en Madrid, ha respondido a los periodistas que el PSOE debería "replantearse" algo en su partido tras las recientes derrotas electorales.

González, que hace ya muchos años ha tomado una gran distancia política con el Gobierno socialista y con el presidente, Pedro Sánchez, ha cargado contra los pactos del Ejecutivo con Bildu o contra el propio Gobierno por no presentar presupuestos, lo que ha calificado como "una violación clara de la Constitución".

Según ha respondido a los periodistas que presentaron el acto, él nunca pactaría con Vox, pero "ni de broma pactaría tampoco con Bildu" porque "no han pedido perdón por la violencia política". González ha admitido que la formación abertzale sea legal o esté en las instituciones, pero ha rechazado que el PSOE pacte con ellos "sin que haya pedido nunca perdón".

El primer presidente socialista de la democracia ha asegurado que tras el auge de la extrema derecha está que "España no funciona" y que los sucesivos gobiernos de los últimos años no han resuelto los principales problemas de los españoles. Según su análisis, "al voto de rabia" se le combate "analizando las razones por las que existe ese voto" y haciendo que "funcionen los servicios públicos, que funcione la política de vivienda, que funcione el país; ese es el antídoto".

Al exlíder socialista también se le planteó si tendrían que adelantarse las generales y, en tono irónico, dijo que habría que hacerlo si se tienen en cuenta los barómetros del CIS que preside José Félix Tezanos.

Asimismo, el exjefe del Ejecutivo no se pronunció cuando se le pidió opinar sobre si el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, puede ser el "nuevo Felipe González".