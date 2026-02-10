¿Tiene fecha de caducidad el oasis gallego sin Vox?

Galicia es inmune a Vox, pero viendo cómo crece y se dispara en otros feudos, cabe preguntarse si la formación de Santiago Abascal tiene algo que rascar en tierras gallegas. En las elecciones del domingo en Aragón, la extrema derecha pasó de siete a catorce diputados y en las de Extremadura, de cinco a once diputados. En Aragón captó el 18% de las papeletas, siete puntos más que hace tres años y en Extremadura más que duplicó el porcentaje de papeletas hasta alcanzar el 17%. Sondeados dirigentes políticos y politólogos gallegos, la conclusión es que lo que antes parecía imposible, ya no lo es tanto y se abre una brecha de posibilidad para que Vox logre representación en Galicia. ¿Cuándo? En las próximas elecciones generales, no es descartable que la formación de Abascal, sin organización territorial, sin dirigentes autonómicos conocidos, sin discurso propio para Galicia, pudiera arañar un escaño o en Pontevedra o en A Coruña.En ambas circunscripciones, en los comicios de 2023 rascó un poco más del 5% de los votos, umbral mínimo para optar a un escaño, y en ambas provincias suele necesitarse, por la ley d´hont, llegar al 7-8% de papeletas para tener opciones de hacerse con un acta. ¿Puede crecer tres puntos? Puede, pero no lo tendrá fácil, apuntan las fuentes consultadas. Más complicado será en unos comicios gallegos.

El partido de la ola

Juega a favor de la formación de Santiago Abascal que es el partido de la ola, es el que crece, incluso sin hacer nada, sin presentar candidatos reconocibles por su liderazgo o su gestión, depurando a dirigentes históricos (el último Ortega Smith) y salpicado por supuestos casos de corrupción. También le favorece que la campaña será en clave nacional y que el PP haya comprado el marco de la ultraderecha.

«Las posibilidades de lograr representación en Galicia para Vox se amplían en el caso de unas elecciones generales porque no se vota en clave autonómica, sino estatal. Es cierto que tras las pasadas elecciones en Extremadura y, aunque con menos intensidad, en Aragón, se ha observado cierta derechización del electorado. Es difícil predecir si Galicia seguirá esta corriente. Observando los datos de las pasadas elecciones generales en Galicia, en la provincia de A Coruña, Vox necesitaría más de 30.000 votos de los que ya obtuvo para obtener un escaño y, en Pontevedra, más de 26.000. Este logro dependerá, en buena medida, de hasta qué punto los gallegos normalicen el discurso de Vox, a lo que, sin duda, sigue contribuyendo el PP nacional», reflexiona Paloma Castro, profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidade de Santiago.

Catalizador del descontento social

Pablo Vázquez, doctor en Ciencias Políticas y director de Atalaya Comunicación, valora que Abascal está «capitalizando el desencanto social de muchos ciudadanos, funciona como el catalizador masivo del descontento de buena parte de la sociedad, igual que pasó con Podemos y las Mareas en 2015». Aun así, tendrá que sudar mucho la camiseta si quiere poner una pica en Galicia, pues carece de base territorial. «Recordemos el caso de Ciudadanos, nunca logró anclaje en Galicia», apunta. Y explica que «el carácter moderado de los gallegos no les anima a consumir discursos histriónicos». Además entiende que siendo Alberto Núñez Feijóo el cabeza de cartel, el PP gallego hará un «sobreesfuerzo» para seguir operando como muro de contención.

En mayo del año que viene, tocan comicios locales. Ahí si que los expertos sondeados por FARO apuntan que es improbable que Vox sume ediles o alcaldes. El éxito en esta cita electoral depende en buena medida de los candidatos, y sin aparato en Galicia ven imposible presente cabezas de cartel óptimos.

El Parlamento gallego, el único sin Vox

¿Y qué pasará en las elecciones autonómicas previstas para 2028? El Parlamento gallego es el único a día de hoy donde Vox carece de representación. Falta mucho tiempo para hacer vaticinios certeros u aproximados. Depende si sigue creciendo la ola de Vox, de la propia gestión que el partido de Abascal haga de sus victorias, de si entra en los gobiernos autonómicos y lo hace bien o asusta a los electores, o si se queda fuera y se lo pone tan difícil al PP que vuelve ingobernables los territorios donde es clave.

Un veterano político gallego que duda y mucho del éxito que Abascal pueda cosechar en Galicia, sentencia aún así que Vox debe ser «la única preocupación que tiene Rueda, el PSdeG no existe y el BNG se ha autoimpuesto su techo, al dejar el mando a la CIG». «El problema del PPdeG es que el PP nacional no acierta con la tecla para frenar a Vox», agrega.

Paloma Castro apunta que «es complicado que Vox obtenga representación ya que tendría, en primer lugar, que superar la barrera legal del 5% de los votos. Pero, más importante que eso, la fuerte implantación del PP en Galicia, constatada por las sucesivas mayorías absolutas de Fraga, Feijóo y ahora de Rueda, no deja espacio ideológico ni identitario para que Vox tenga una ventana de oportunidad. A diferencia de otras CCAA, en Galicia el discurso del PP, desde la campaña de Alianza Popular en 1981 con el slogan un «Galego coma ti», no se ha articulado sobre el nacionalismo español supremacista, aunque tampoco lo abandona, lo que le dificulta la estrategia a Vox».

Pablo Vázquez se pronuncia en la misma línea. Que un representante de Vox se siente en O Hórreo es mucho más complicado que enviar a un gallego de Vox a las Cortes. «El marco electoral de los gallegos no es el que opera a nivel nacional y el PPdeG hasta ahora ha logrado cerrarle las puertas. El PPdeG, más el de Alfonso Rueda que el de Feijóo, es muy transversal. Ni Ayuso funcionaría aquí en Galicia», expone.

En todo caso, repasemos las cifras. En los comicios autonómicos de 2024, Vox atrajo el 2,9% de los votos, muy lejos del 5% mínimo que exige la legislación gallega, para entrar en el Parlamento, pero la última encuesta publicada en la comunidad, data de diciembre de 2025, y entonces la previsión es que su intención de voto ya es del 4,5% en A Coruña y de 4,6% en Pontevedra. A medio punto de tener opciones. La pregunta es si será suficiente con la ola que viene de fuera y si Abascal prestará atención a un territorio que hasta el momento le ha dado la espalda.