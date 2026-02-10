¿Qué exigirá Vox a Azcón para negociar su entrada en el Gobierno de Aragón?

«Somos muy cansinos». Así resumía José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, las peticiones que la ultraderecha iba a llevar a la nueva negociación con el PP por el Gobierno de Aragón. Nada ha cambiado desde el verano de 2024 en el que Vox abandonó los Ejecutivos regionales por la acogida de migrantes. Fúster insistió en «la lucha contra la inmigración ilegal, el adoctrinamiento en las aulas, rechazar el Pacto Verde Europeo o las bajadas de impuestos» como los puntales del nuevo listado que los de Santiago Abascal ofrecerán a los populares en las nuevas conversaciones.

En Aragón, Vox se da aire para pensar los siguientes movimientos, seguro movidos desde Madrid por los responsables de la organización territorial del partido. Sin duda el centro del debate será la inmigración. No se entendería que la ultraderecha no centrase en ese aspecto las primeras conversaciones, ya que fue el motivo principal por el que se llevó a cabo el abandono de los Gobiernos autonómicos.

Un endurecimiento del discurso del PP es lo mínimo que pedirá Vox, que en boca de Nolasco lleva semanas recuperando «acuerdos con terceros países» para intentar, desde la comunidad autónoma, nuevas formas de actuar. Los de Azcón no se mueven de su posición: la inmigración es competencia nacional y uno de los motivos en los que más beligerantes se han mostrado ciertos consejeros del Gobierno aragonés respecto a Vox.

Y del resto, más de lo mismo. El Pacto Verde Europeo vuelve a la primera fila, en una declaración que ni la ultraderecha escucha ni el PP pronuncia.

El reparto de consejerías es una incógnita. Fúster abrió la puerta a repetir en la vicepresidencia autonómica. Hace tres años se quedaron con Despoblación y Agricultura. «Presupuesto y acción política» sí enseña que Vox quiere consejerías de primer nivel. Bienestar Social fue solicitada hace unos meses, pero carteras como Educación o Medio Ambiente también seducen a algunos cuadros de los de Nolasco.