¿Dónde ha ganado Vox en Aragón? Los 39 municipios en que ha sido primera fuerza en las elecciones autonómicas

El segundo peldaño del ciclo electoral autonómico que comenzó en Extremadura se ha ventilado en Aragón con un tropezón para el PP, cada vez más maniatado por el músculo que sigue exhibiendo Vox, imparable en un ascenso que le permite condicionar toda la estrategia de pactos que necesitan los populares. El porcentaje de voto alcanzado por Vox en Aragón es el mayor que ha obtenido nunca: su 17,8% es superior al 17,7% que logró en Murcia en 2023 y al 16,9% de diciembre pasado en Extremadura, pero también es casi tres puntos mejor que el 15% que cosechó en las generales de 2019, el que hasta ahora es su techo en unas elecciones de ámbito nacional.

Más allá del dato general, los ultras han conseguido ser la primera fuerza en 39 municipios aragoneses, la mayoría núcleos de poca población.

