Elecciones en Aragón

¿Cuándo tendrá que formarse el Gobierno de Aragón? Estos son los plazos clave tras el 8F

Las Cortes de Aragón tienen que conformarse el 3 de marzo, tal y como marcaba el decreto de adelanto electoral del pasado 15 de diciembre y después la formación de gobierno puede prolongarse durante dos meses más

Imagen de archivo de la urna de votación en las Cortes de Aragón.

Imagen de archivo de la urna de votación en las Cortes de Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Laura Carnicero

Zaragoza
Los aragoneses ha hablado en el adelanto electoral del 8 de febrero y, a partir de ya, empiezan a correr los plazos oficiales para la constitución de las nuevas Cortes de Aragón y la formación del futuro Gobierno autonómico.

Tal y como figura en el decreto del adelanto electoral del pasado 15 de diciembre, la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón se celebrará el próximo martes 3 de febrero, a las 11 horas, en el hemiciclo aragonés. Quedan apenas tres semanas para que el Partido Popular de Jorge Azcón logre los acuerdos necesarios para constituir la Mesa de las Cortes, órgano que dirige el Parlamento aragonés, y a su presidencia.

Después de ganar las elecciones pero perdiendo dos diputados, el popular Azcón deberá volver a negociar con la ultraderecha de Vox, que duplicó sus resultados en las urnas este domingo. Para la conformación de la Mesa de las Cortes suele ser habitual el acuerdo de los dos grandes partidos, que suelen tener representación en la Mesa en función de su fuerza parlamentaria.

Esa primera sesión constitutiva de las Cortes es también el primer momento en el que los partidos deberán ponerse de acuerdo en esta nueva XII legislatura.

A partir de ese martes 3 de marzo, se abre otro plazo de dos meses para la conformación del Gobierno de Aragón, con la sesión parlamentaria de investidura del presidente de Aragón, a la que seguirá la toma de posesión del nuevo Ejecutivo aragonés.

Así el PP tendría hasta el próximo 3 de mayo (domingo) para la conformación de los acuerdos para crear el nuevo Gobierno autonómico.

