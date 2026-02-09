El Govern empieza este lunes con los Comuns su primera negociación de presupuestos del mandato

La primera negociación de presupuestos del mandato de Salvador Illa ya tiene fecha de inicio. Este lunes, representantes del Govern y de los Comuns celebrarán en la conselleria de Economía un encuentro para empezar a abordar las cuentas de este año. Es la primera vez desde que llegó al cargo en agosto de 2024 que el Ejecutivo catalán tiene posibilidades reales de aprobar unos presupuestos. Eso sí, para lograrlo deberá sumar también a ERC a la negociación. Por ahora, los republicanos no están por la labor.

La reunión de este lunes en la conselleria de Economía empezará a las 17.30 horas. La delegación del Govern estará liderara por la propia consellera, Alícia Romero. En representación de los Comuns acudirá el equipo negociador, que estará formado por el portavoz del grupo parlamentario, David Cid; la portavoz adjunta, Susanna Segovia, y el diputado Andrés García Berrio. Las conversaciones empiezan después de que esta semana la Generalitat cumpliera con el requisito que los Comuns le habían fijado para desbloquear la situación: que la Generalitat empezara a poner las primeras multas por vulneraciones de la ley de vivienda.

Los Comuns acuden a la cita habiendo dibujado ya las cinco grandes condiciones que ponen encima de la mesa si el president Illa quiere contar con sus votos: doblar las ayudas al alquiler; fijar un plazo máximo de seis meses para prohibir la compra especulativa de vivienda en zonas con la demanda tensionada; más recursos para trenes y autobuses, sobre todo ahora que Catalunya lidia con el caos de Rodalies; ampliar las becas comedor para las familias en riesgo de pobreza y un plan para reducir a la mitad las listas de espera en sanidad.

Somos partidarios de que Catalunya tenga presupuestos, pero esto no significa un cheque en blanco Jéssica Albiach — Líder de los Comuns en el Parlament

En una entrevista con EL PERIÓDICO del domingo, la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, explicó el ánimo con el que su partido acude a la negociación. "Somos partidarios de que Catalunya tenga presupuestos. Esto no significa un cheque en blanco", ha expuesto. Además, ha expuesto que el objetivo fundamental de su partido es "orientar" las políticas del Govern, que considera que hasta ahora no ha tomado "decisiones contundentes" para afrontar algunos de los grandes retos de la comunidad como son, a su juicio, la vivienda y los problemas de movilidad. "El Govern tiene demasiado miedo a la conflictividad social", ha lamentado.

Si consigue aprobarlos, los de 2026 serán los primeros presupuestos de Salvador Illa. El president no llegó a tiempo de aprobar los de 2024, ya que no llegó al cargo hasta agosto de ese año. Intentó aprobar los de 2025, pero ni Comuns ni ERC quisieron negociar. Los de este año, pues, serán una nueva oportunidad para un ejecutivo catalán que ya va tarde, porque lo ideal siempre es que entren en vigor el 1 de enero. Desde 2010, solo unas cuentas catalanas han entrado en vigor con el año nuevo: las de 2022.

Pendientes de ERC

Para el Govern es una buena noticia que los Comuns, finalmente, se hayan sentado a negociar, pero necesitarán más votos, concretamente, los de ERC. Los republicanos, por ahora, se niegan a negociar. El partido de Oriol Junqueras exige que, antes de sentarse en la mesa, el PSOE acepte tramitar en el Congreso la ley de ERC que busca que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF que se paga en Catalunya. Por ahora los socialistas lo rechazan. "Si no pasa una cosa -que se desencalle el IRPF-, no puede pasar la otra -que ERC negocie los presupuestos-. Estamos esperando que el Gobierno del Estado mueva la ficha que corresponde", expuso la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, la semana pasada.