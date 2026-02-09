El PSC augura un "buen resultado" de la negociación de presupuestos pero evita poner fecha a un acuerdo con ERC y Comuns

El Govern inaugura este lunes la negociación de presupuestos, pero lo hace solo con uno de sus dos socios sentados en la mesa: los Comuns. Aún así, el PSC ha augurado un "buen resultado" de este proceso que tiene como objetivo lograr los apoyos suficientes para aprobar las cuentas de 2026. Sin embargo, ERC no da por ahora ningún síntoma de estar dispuesto a debatirlas hasta que se desencalle qué pasa con la recaudación del IRPF en el nuevo modelo de financiación. Es por ello que los socialistas, que mantienen que los presupuestos deben estar en vigor antes del mes de abril, esquivan poner una fecha límite de cuándo podría alcanzarse el acuerdo a tres bandas.

"Son una herramienta fundamental para garantizar servicios públicos de calidad, así que enfocamos la reunión con los Comuns con voluntad de generar un consenso", ha sostenido la portavoz del PSC, Lluïsa Moret, pocas horas antes de que la consellera de Economia, Alícia Romero, arranque formalmente las conversaciones con el grupo de Jéssica Albiach. Para que el Parlament apruebe las cuentas dentro del primer trimestre del año, el Govern necesitaría cerrar una entente en el plazo de una semana. "No hablamos ni de calendarios ni de plazos", ha afirmado, no obstante, Moret.

A la espera de ERC

A priori, el Executiu no quiere dar el visto bueno a las cuentas hasta que tenga amarrado el 'sí' de los socios, y en el caso de ERC eso pasa, necesariamente, por resolver primero qué pasa con la proposición registrada por ERC en el Congreso para la recaudación del IRPF. "No sabemos si se producirá la votación de la propuesta de ERC. Estamos trabajando para continuar cumpliendo los acuerdos de la investidura", se ha limitado a responder la portavoz socialista.

A diferencia de los Comuns, el partido de Oriol Junqueras mantiene el rechazo a sentarse a negociar los presupuestos. La secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, ha recordado que su partido no se moverá hasta tener la garantía de que el PSOE aceptará tramitar en el Congreso la ley para que Catalunya recaude su IRPF. "Continuamos encallados", ha explicado en la comparecencia que cada lunes hace el partido.

Y es que el escenario en el que trata el Govern de Salvador Illa abrir paso a los presupuestos es complejo, puesto que la negociación se produce con la crisis de Rodalies enquistada desde hace tres semanas, en plena huelga de maquinistas y a las puertas del parón convocado también por profesores y médicos. El alto nivel de conflictividad social no supone un impedimento para que los Comuns hayan accedido a ser los primeros en abordar el proyecto económico. El portavoz del partido, Gerardo Pisarello, ha defendido que las huelgas no deben torpedear el intento de lograr una herramienta que considera determinante para dar respuesta a esas demandas.

En medio de huelgas

"No tienen que ser un impedimento, sino razón de más para que el Govern actúe dedicando todos los esfuerzos posibles", ha argumentado el también diputado y secretario primero de la Mesa en el Congreso. Eso sí, ha advertido de que serán especialmente exigentes con el funcionamiento de Rodalies y con las reivindicaciones en materia de vivienda. De hecho, tanto Comuns como ERC han emplazado al ejecutivo de Illa a exigir a Renfe que se cumplan los servicios mínimos durante los tres días de huelga de los maquinistas.

"Deben cumplirse", ha respondido Moret recogiendo el guante. No obstante, ha defendido que es este el Govern que está trabajando para "resolver los problemas históricos" en la red ferroviaria. Para ERC, el Govern está siendo "incapaz de garantizar una Catalunya de servicios mínimos". Ante las acusaciones de los republicanos de estar actuando de forma "pasiva", la portavoz del PSC ha rebatido que este es un "Govern activo y que ha dado la cara" para resolver la situación "a corto, a medio y a largo plazo".

Los socialistas tampoco han querido mojarse sobre si son asumibles o no las condiciones de los Comuns para dar su 'sí' a las cuentas. Una de las principales es la limitación de la compra especulativa de vivienda, que Pisarello ha anticipado que el informe de los expertos que debería hacerse público esta semana concluye que tiene encaje legal. La carpeta recae sobre la misma consellera, Sílvia Paneque, que tiene que lidiar con la crisis de Rodalies.