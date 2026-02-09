Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DETENIDO

El PP expulsa a un concejal de Castilla y León acusado de un delito de violencia de género

En la denuncia, la víctima detalló que su pareja, el concejal, le amenazó con un arma el pasado sábado por la tarde, tras lo que fue detenido por agentes de la Guardia Civil

EP

Valladolid
El PP ha expulsado del partido al concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid), Óscar Fernández, que ya había dimitido y entregado su acta tras ser detenido este fin de semana por violencia doméstica, después de intentar agredir con un arma a su pareja, otro hombre, en su vivienda familiar, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno y del partido.

En la denuncia, la víctima detalló que su pareja, el concejal, le amenazó con un arma el pasado sábado por la tarde, tras lo que fue detenido por agentes de la Guardia Civil, sin que se tengan más datos sobre las posibles causas del suceso.

Tras ser conducido al calabozo, el concejal pasó a disposición de la autoridad judicial ayer domingo, y posteriormente fue puesto en libertad, han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Fuentes del PP ha confirmado además que el edil había dimitido y entregado el acta de concejal.

El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León ha informado esta tarde en un comunicado que ha expulsado a Óscar Fernández tras conocer que el concejal fue detenido por un presunto delito de amenazas a su pareja.

"El Partido Popular de Valladolid y el Partido Popular de Castilla y León muestran una vez más su compromiso en la lucha contra la violencia de género y aprovechan para condenar con rotundidad esta lacra", han señalado en un breve comunicado.

