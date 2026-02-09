Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinMangoGabriel RufiánPeste porcinaViviendaBaja laboralRafa YusteEl tiempoElecciones AragónEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

Lo que dicen las urnas

¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?

Tras las elecciones, Guardiola suma 3 escaños y reduce la dependencia parlamentaria frete a Vox, mientras Azcón retrocede en Aragón y necesita más apoyos para sostener la mayoría

Pese a todo, tienen un mismo camino: un pacto con los de Abascal que permita la gobernabilidad en ambas comunidades

María Guardiola con Jorge Azcón, en una imagen de archivo.

María Guardiola con Jorge Azcón, en una imagen de archivo. / Cedida

Lola Luceño Barrantes

Cáceres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Desde que se conocen los resultados de las elecciones anticipadas en Aragón celebradas este domingo, 9 de enero, se viene diciendo que Extremadura y Aragón repiten escenario. Es cierto, pero no es cierto. Los resultados son distintos, aunque al final están encaminados a un mismo destino: un pacto ineludible entre PP y Vox. Sin acuerdo, ambas comunidades no podrán ser gobernables.

Extremadura

¿Pero dónde radican entonces las diferencias? En Extremadura, tras las elecciones del 21 de diciembre, el PP ha concentrado el 43,18% de los votos de la comunidad, frente al 16,9% de Vox. María Guardiola ha reforzado su posición: ha sumado un diputado y ha crecido 4,34 puntos. El resultado ha servido para desalojar del primer puesto al PSOE, que había ganado en 2023, aunque entonces empató a escaños con los populares.

La aritmética parlamentaria también ha cambiado a favor del PP: ha pasado de necesitar cinco 'síes' de Vox para sacar adelante sus propuestas a que le baste con cuatro abstenciones. Además, los de Guardiola se sitúan como primera fuerza con ventaja clara: suman más que toda la izquierda junta y también superan, en voto, al segundo y al tercero juntos.

Aragón

En Aragón, en cambio, las elecciones del 8 de febrero han dibujado un escenario menos cómodo para el PP. Los de Feijóo han obtenido el 34,27%, mientras Vox ha alcanzado el 17,89%. El líder de los populares en la comunidad, Jorge Azcón, ha retrocedido: pierde dos diputados y 1,2 puntos respecto al anterior resultado, en unas elecciones que llegan después de que el PP ya hubiera ganado las anteriores.

La dependencia de Vox, además, se ha intensificado: de necesitar seis 'síes' ha pasado a requerir ocho. Y, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura, el PP no supera a toda la izquierda en conjunto ni tampoco suma más que el segundo y el tercero a la vez.

La foto general deja a Guardiola con nueve puntos y tres diputados más que Azcón, en dos parlamentos autonómicos de tamaño similar (67 escaños en Aragón y 65 en Extremadura).

Sin embargo, tanto Aragón como Extremadura comparten horizonte político: el PP sigue dependiendo, en mayor o menor medida, del papel de Vox para asegurar la gobernabilidad.

Noticias relacionadas y más

Tercera cita: Castilla y León

En breve, el 15 de marzo, tendrán lugar los terceros comicios de este ciclo electoral por capítulos: las autonómicas de Castilla y León. Llegan con la derecha de nuevo pendiente de cómo se reordenan sus votantes, tras el precedente del auge de Vox en Extremadura y Aragón. Se anticipan por tanto campañas más duras y con menos margen para las mayorías claras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
  3. Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
  4. El juez jubilado García Castellón insiste en ser acusación en el caso Leire: 'Se trataba de presionar para obtener ventajas judiciales
  5. La UCO rastrea 22 contratos de Adif 'amañados' por la trama Koldo por 355 millones
  6. Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
  7. El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
  8. Elecciones en Aragón, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

Federaciones del PSOE piden "reflexión" y "autocrítica" para no repetir el batacazo de Aragón

Federaciones del PSOE piden "reflexión" y "autocrítica" para no repetir el batacazo de Aragón

Rufián se queda solo en su iniciativa para reunificar a la izquierda tras el rechazo general de los partidos

Rufián se queda solo en su iniciativa para reunificar a la izquierda tras el rechazo general de los partidos

Rufián se queda solo en su iniciativa para reunificar a la izquierda

¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?

¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?

El batacazo de Podemos en Aragón obliga a replantear su política de alianzas en las elecciones de Andalucía

El batacazo de Podemos en Aragón obliga a replantear su política de alianzas en las elecciones de Andalucía

Pilar Alegría pone ya la vista en las elecciones de 2027 sin autocrítica por los malos resultados de Aragón

Pilar Alegría pone ya la vista en las elecciones de 2027 sin autocrítica por los malos resultados de Aragón

El bipartidismo también baja en Aragón: ¿de dónde le llega el voto a Vox? ¿Del PP o del PSOE?

El bipartidismo también baja en Aragón: ¿de dónde le llega el voto a Vox? ¿Del PP o del PSOE?

Los Comuns exigen al Govern que asuma la ejecución de obras en Rodalies en la primera reunión de presupuestos

Los Comuns exigen al Govern que asuma la ejecución de obras en Rodalies en la primera reunión de presupuestos