En la Audiencia Nacional

El juicio a los Pujol indaga en las cuentas en Andorra que transfirieron fondos a Pujol Ferrusola

El juicio se reanuda este lunes con la comparecencia de una quincena de personas, entre ellos titulares de supuestas cuentas en el país vecino que desconocen por qué desde ellas traspasaron fondos al primogénito del expresidente

Un testigo del juicio a los Pujol: "Tuve una cuenta en Andorra, porque en Catalunya era casi una tradición familiar hace 40 años"

J. G. Albalat

Ángeles Vázquez

Madrid
El juicio por la fortuna oculta en Andorra del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, se reanuda este lunes con nuevas declaraciones de testigos. Entre ellos figuran titulares de cuentas bancarias en el país vecino que, presuntamente, transfirieron fondos al primogénito del exmandatario, Jordi Pujol Ferrusola.

En la causa aparecen traspasos de hasta 90 millones de pesetas (540.900 euros) realizados en 1992. Sin embargo, durante la fase de instrucción, varios de estos supuestos titulares negaron haber tenido cuentas en Andorra, lo que apunta a una posible usurpación de identidad para efectuar operaciones financieras.

En algunos casos, incluso, los declarantes aseguraron no conocer a Pujol Ferrusola o no poder explicar el origen de esos movimientos. En anteriores sesiones del juicio ya salió a relucir el nombre de Josep María Pallerola, señalado como gestor de las cuentas de la familia Pujol en Andorra.

Mercè Gironès (en el centro) y su abogado Oriol Rusca, en la primera sesión del juicio, en noviembre.

Mercè Gironès (en el centro) y su abogado Oriol Rusca, en la primera sesión del juicio, en noviembre. / José Luis Roca / EPC

El hermano administrador

Está previsto también que comparezca Ramón Gironès Riera, hermano de la acusada Mercè Gironès —exesposa de Jordi Pujol Ferrusola— y administrador en 2004 de la sociedad Active Translation. Esta compañía habría sido utilizada en varias operaciones que la Fiscalía mantiene bajo sospecha.

Asimismo, están citados otros testigos que contradicen la versión del hijo del expresidente sobre su papel como intermediario en diversos negocios.

Un escolta de Mazón confirma que el día de la dana el presidente valenciano llegó al Palau de la Generalitat a las 19.45 o 19.50 horas

El exjefe de ETA Txeroki sale de prisión en régimen de semilibertad

Una jueza de Barcelona imputa a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

Paneque denuncia que los servicios mínimos no se cumplen y exige a Renfe que garantice el derecho a la movilidad

¿Qué ha pasado en Aragón? Los resultados de las elecciones, en mapas, gráficos y datos clave

¿Qué han votado tus parientes en las elecciones autonómicas de Aragón? Los resultados, calle a calle

100 días después: la sombra de Mazón se cierne sobre el deshielo de Llorca

