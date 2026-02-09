El exjefe de ETA Txeroki sale de prisión en régimen de semilibertad

El exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', ha salido minutos antes de las ocho de la mañana de este lunes de la prisión de Matutene, en San Sebastián, en régimen de semilibertad.

De este modo, el preso podrá salir de la cárcel durante el día entre semana aunque tendrá que pernoctar en el centro penitenciario, donde permanecerá también los fines de semana.

La medida fue autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Martutene, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que supone una flexibilización en su régimen de internamiento, aunque permanece en segundo grado, sin que se le haya concedido el tercer grado.

Esta fórmula se contempla para que los presos avancen en su resocialización a través del trabajo o el voluntariado y, para ello, el recluso tiene que tener 'un plan de ejecución' en el que se establece lo que va a hacer mientras esté por el día fuera de prisión.

No obstante, la medida debe contar también con la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al ser el tribunal sentenciador, por lo que, en caso de ser denegada, queda sin efecto.

Garikoitz Aspiazu, que fue trasladado en agosto de 2024 de la prisión francesa de Lannemezan a la guipuzcoana de Martutene, ha salido minutos antes de las ocho de la mañana de la cárcel guipuzcoana, en cuya entrada ha sido recogido en un coche.

'Txeroki' fue detenido el 17 de noviembre de 2008 en Francia y ha sido condenado a diversas penas tanto por la Justicia gala como por la española. En 2011 fue sentenciado a penas que sumaban 377 años de cárcel por 21 intentos de asesinato y actos terroristas.