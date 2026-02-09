Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso Leire

El empresario que organizó la reunión de Leire Díez con un fiscal pensaba que iría Cerdán y cree que Sanchez sería "el 1"

El expresidente de Sacyr declara como testigo en el caso contra la supuesta "fontanera" del PSOE

El expresidente de Sacyr Luis del Rivero a su llegada a la Audiencia Nacional por el 'caso Villarejo'

El expresidente de Sacyr Luis del Rivero a su llegada a la Audiencia Nacional por el 'caso Villarejo' / Carlos Luján - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
El empresario Luis del Rivero ha declarado este lunes ante el juez del caso Leire, Arturo Zamarriego, en relación con los mensajes que se intercambió con el que fuera fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa en abril de 2025 en relación con una cita mantenida con la exmilitante socialista. Ha señalado que pensaba que el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán acudiría al encuentro, y ante las insistentes preguntas de las acusaciones populares ha reconocido vagamente que cuando se refería "al 1" en sus conversaciones con este fiscal él infería que podría tratarse del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Del Rivero ha sido citado tras entregar el fiscal Stampa al juez audios y mensajes relacionados con la citada reunión. Entre estos últimos figuran los que el fiscal se cruzó con el expresidente de Sacyr en los que conciertan una cita con "el enviado", al que identifica como "Santos C.", en referencia al entonces secretario de Organización socialista. Hoy ha manifestado que él estaba en contacto con otro empresario que tenía tratos con Leire Díez, Javier Pérez Dolset, y que estaba convencido de que Cerdán asistiría a dicha reunión.

También ha sido preguntado por la conversación por WhatsApp que mantuvo con Stampa tras el encuentro, en la que el fiscal pregunta directamente qué pensaban hacer para rehabilitarle (sufrió una investigación interna en Fiscalía y fue expulsado de Anticorrupción) y, en concreto, si ello suponía ponerle a él de nuevo frente al caso Villarejo, a lo que Del Rivero responde que esa es la propuesta que harían esa semana al "1".

Tras la insistencia de los abogados de la acusación popular, el empresario ha señalado que suponía que este "1" podía ser Sánchez. En sede judicial el pasado 5 noviembre, el fiscal Stampa declaró que durante el encuentro que tuvo personalmente con Leire Díez le preguntó directamente si se estaba refiriendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a lo que la exmilitante socialista le contesto que "a los dos".

