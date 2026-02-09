Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle

DIRECTO | Últimas noticias de las elecciones en Aragón, en directo

MULTIMEDIA | Los resultados de las elecciones en Aragón, en gráficos, mapas y datos clave

El pactómetro de las elecciones en Aragón: ¿qué opciones hay para la investidura y con qué votos?

Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

Aragoneses acuden a votar a un colegio electoral de la ciudad de Zaragoza.

Aragoneses acuden a votar a un colegio electoral de la ciudad de Zaragoza. | MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Redacción

Madrid
La composición del hemiciclo de las Cortes de Aragón ha variado mucho en las elecciones del 8-F. El PP de Jorge Azcón tendrá que pactar con Vox si quiere seguir gobernando la Comunidad Autónoma porque su retroceso de 28 a 26 escaños de 67 solo le permite sumar la necesaria mayoría de al menos 34 diputados con el partido de Santiago Abascal, que ha duplicado su número de escaños, de 7 a 14.

Conoce en este mapa interactivo los resultados por calles de todos los municipios de Aragón

Introduce el nombre de la calle o localidad que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido.

Podrás consultar los resultados de los barrios más grandes de Zaragoza, Huesca y Teruel y también de las pequeñas localidades de las tres provincias que apenas llegan a la treintena de habitantes.

