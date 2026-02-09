¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Aragón 2026? Mapa de resultados por provincias y municipios

Aragón ha dado al PP una victoria todavía más amarga que la de Extremadura. Jorge Azcón tendrá que pactar con Vox, pero lo hará desde una posición más débil porque ha perdido escaños respecto a 2023. Sí hay dos cosas que no han cambiado: el PSOE ha encajado otro descalabro y la extrema derecha ha duplicado sus resultados. El PP ha ganado las elecciones con 26 escaños, dos menos que en 2023. Para llegar a los 34 votos que otorgan la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, Azcón necesitará la abstención del PSOE o el apoyo de Vox. La socialista Pilar Alegría ha igualado el peor resultado de la historia del partido con 18 diputados (pierde cinco), mientras que Vox se ha aupado hasta los 14 parlamentarios (siete más).

De las cinco minorías que había en el Parlamento aragonés solo han sobrevivido tres: Chunta Aragonesista (CHA) ha capitalizado el desgaste de unas izquierdas desunidas y también ha duplicado escaños; Aragón-Teruel Existe ha retrocedido, e IU-Sumar se ha salvado por los pelos a costa de sacar de las Cortes a Podemos. También el PAR, histórico partido bisagra regionalista, han desaparecido del hemiciclo por primera vez en 43 años.

En los siguientes mapas y buscadores puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real y consultar los resultados en cada uno de los 731 municipios de Aragón.

El PP ha vencido en las tres provincias aragonesas y 28 de las 33 comarcas. El PSOE solo ha sido la primera fuerza en cinco comarcas: Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Bajo Martín, Andorra-Sierra de Arcos y Cuencas Mineras. No obstante, los populares han perdido fuerza en las tres circunscripciones.

En la más grande, Zaragoza, Azcón ha mantenido el tipo y apenas se ha dejado un punto y un escaño. Los socialistas han perdido más de seis puntos y tanto Vox como CHA han subido cinco puntos cada uno, cimentando ahí buena parte de su crecimiento.

En Huesca, el PP obtiene una clara victoria y sube el listón hasta los 7 diputados, uno menos que hace tres años, y 34.541 votos (32,85%). De los 18 escaños que tiene el Alto Aragón, el PSOE sufre un descenso en diputados, de 7 a 5, y votos, 28.066 (26,69%). Vox sigue siendo la tercera fuerza, aumentando su presencia en 2 diputados para llegar a 4 y obtener 19.721 sufragios (18,75%). De igual modo CHA eleva el listón en el Alto Aragón con un segundo escaño y conseguir 10.354 votos (9,84%).

La provincia de Teruel era clave porque reparte el 21% de los diputados pese a tener solo el 10% del censo electoral. En este caso, ha sido decisiva en el crecimiento de Vox (ha ganado casi 10 puntos en la circunscripción turolense), en que el descalabro del PSOE no haya sido mayor (los socialistas han sumado incluso un punto en Teruel) y en el mal resultado de Aragón-Teruel Existe (casi ocho puntos menos en su provincia natal).

Los resultados electorales en las principales localidades de la provincia de Zaragoza han sido un fiel reflejo de lo sucedido en todo Aragón. El PP ha ganado las elecciones en casi todas ellas, pero Azcón ha empeorado sus resultados en muchas con respecto a 2023. Buena parte de esos votos han ido a parar a Vox, cuyo crecimiento ha sido generalizado en los municipios más habitados de la provincia, como ha ocurrido también en las capitales. El PSOE, por su parte, ha seguido perdiendo votos en la mayoría de municipios. Representativo es el caso de Ejea de los Caballeros, uno de sus principales bastiones. En la capital de las Cinco Villas, los socialistas han seguido siendo la fuerza más votada, pero ha perdido mil votos con respecto a 2023.

El PP ha teñido de azul las principales capitales de comarca oscenses y el PSOE ha resistido sobre todo en la zona oriental.

El PP se ha dejado 2,3 puntos y el PAR se ha quedado a 959 votos de salvar el único escaño que tenía en la comunidad.

En la capital de Aragón, el PP ha logrado mantener el tipo, aunque a duras penas. Tampoco puede presumir de mejor resultado el PSOE que, siendo la segunda fuerza, se ha quedado muy lejos de los resultados de 2023. Los que sí han conseguido su objetivo han sido los ultras de Vox, por un lado y, por el otro, la formación aragonesista. CHA es el partido que más crece en Zaragoza. Y no solo eso porque ha sumado más votos en la capital en estos comicios que los logrados en todo Aragón en 2023. Hoy se lleva a casa 38.980 papeletas mientras que hace dos años sumó 34.163 en todo el territorio.

Huesca capital mantiene el mismo orden de fuerzas políticas que salió de las urnas en las elecciones autonómicas de 2023, con PP y PSOE a la cabeza, por este orden, seguidos ya a cierta distancia por Vox, aunque recortando diferencias. Sin embargo, tanto populares como socialistas han perdido un buen puñado de apoyos en estos comicios adelantados. La candidatura popular de Jorge Azcón se ha quedado un 33,27% del pastel (1,74 puntos menos que en 2023), y el PSOE de Pilar Alegría ha captado a un 26,86% del electorado (1,53 puntos menos). Pero para encontrar a los primeros ganadores, al menos en lo que a número de votos se refiere, hay que bajar hasta el tercer lugar, que de nuevo vuelve a estar en manos de Vox. La formación de Santiago Abascal ha crecido más de 6 puntos y con su mensaje ha calado en 4.428 oscenses, el 17,46% de los electores. Un tercer puesto que aún está algo lejos de las primeras posiciones con las que, poco a poco, va recortando terreno. Un crecimiento similar es el que ha experimentado Chunta Aragonesista en la capital altoaragonesa.

El PP logra mantener el tipo en Teruel capital y revalida su posición como el partido más votado en estas elecciones a las Cortes de Aragón. Sin embargo, la sorpresa ha llegado con Vox, que ha arrebatado el segundo puesto a Teruel Existe, que cae hasta el cuarto lugar, mientras los socialistas se acomodan en el tercer puesto del cajón. El ascenso que ha tenido la candidatura de la ultraderecha de Vox en toda la comunidad, donde ha crecido más de 6 puntos, ha sido si cabe mayor en la capital turolense, donde la lista encabezada por Alejandro Nolasco ha cosechado el apoyo del 23% de los electores, 10 puntos más que en 2023.