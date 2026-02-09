Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinHuelga RenfeGabriel RufiánPeste porcinaViviendaRafa YusteEl tiempoKeir StarmerElecciones AragónVídeo Bad BunnyEncuestas Castilla LeónPedagogo
instagramlinkedin

CASO KOLDO

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

El exdiputado había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras su dejar su escaño

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los servicios jurídicos del Congreso han desestimado la petición de indemnización solicitada por el exdiputado y exdirigente socialista José Luis Ábalos al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta.

Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras su dejar su escaño, una cantidad que en su caso rondaría los 52.000 euros.

Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara han rechazado esta petición dado que ninguno de los miembros del Congreso que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento.

El informe de los letrados, incluido en el orden del día de la Mesa del Congreso de este martes, señala además que ésta ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de parlamentario, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.

Recuerda además que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario.

De ahí, agregan los letrados, que sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación. Ambas retribuciones -indemnización y pensión- son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias.

Noticias relacionadas

Tras presentar su renuncia al acta de diputado, el que fuera ministro de Transportes anunció el pasado 29 de enero que se retiraba y optaba por la jubilación al ser "privado" de todo ingreso y protección social.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
  3. Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
  4. El juez jubilado García Castellón insiste en ser acusación en el caso Leire: 'Se trataba de presionar para obtener ventajas judiciales
  5. La UCO rastrea 22 contratos de Adif 'amañados' por la trama Koldo por 355 millones
  6. Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna
  7. El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
  8. Elecciones en Aragón, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

Los Comuns exigen al Govern que asuma la ejecución de obras en Rodalies en la primera reunión de presupuestos

Los Comuns exigen al Govern que asuma la ejecución de obras en Rodalies en la primera reunión de presupuestos

Pilar Alegría pone ya la vista en las elecciones de 2027 sin autocrítica por los malos resultados de Aragón

Pilar Alegría pone ya la vista en las elecciones de 2027 sin autocrítica por los malos resultados de Aragón

El 'chuntazo' se apellida Pueyo: redes sociales, unidad y aprovechar la herida del PSOE

El 'chuntazo' se apellida Pueyo: redes sociales, unidad y aprovechar la herida del PSOE

El PSOE acusa al PP de dar de comer al "gremlin" de Vox

El bipartidismo también baja en Aragón: ¿de dónde le llega el voto a Vox? ¿Del PP o del PSOE?

El bipartidismo también baja en Aragón: ¿de dónde le llega el voto a Vox? ¿Del PP o del PSOE?

Feijóo apela a la “responsabilidad” de Vox: “No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez”

Feijóo apela a la “responsabilidad” de Vox: “No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez”

El PSOE no hace autocrítica, culpa del resultado al PP y alaba la campaña y el liderazgo de Pilar Alegría

El PSOE no hace autocrítica, culpa del resultado al PP y alaba la campaña y el liderazgo de Pilar Alegría

Los Comuns inician contactos con el Govern por los presupuestos