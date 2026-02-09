Los Comuns exigen al Govern que asuma la ejecución de obras en Rodalies en la primera reunión de presupuestos

La negociación de los presupuestos ha quedado formalmente inaugurada y lo ha hecho con la carpeta de Rodalies abierta de par en par encima de la mesa. Y es que en la primera reunión con el Govern para abordar las cuentas, los Comuns han exigido a la Generalitat que asuma la ejecución de las obras en la red ferroviaria echando mano del mecanismo de la encomienda de gestión, cosa que supone que el Gobierno delegue en el ejecutivo catalán esa función con la partida presupuestaria correspondiente. Se trata de una vía que ya se ha utilizado para obras en carreteras y que supondría ceder el mando de la inversión acordada desde Catalunya.

Ambas partes se han encontrado este lunes en la sede de la conselleria dando por sentado que no habría acuerdo a la primera y sin mojarse con un calendario para la 'foto finish', aunque si el Govern mantiene que quiere que los presupuestos se aprueben en el Parlament antes del mes abril, debería amarrar una entente, como máximo, la semana que viene. El grupo de Jéssica Albiach sitúa el horizonte temporal en el tejado del Executiu -y, también, en el de ERC-, así que se centra en lo que sí tiene a su alcance: las condiciones para su 'sí'.

Tres demandas para empezar

En pleno caos de los trenes, los Comuns se han centrado en Rodalies en la primera reunión. En concreto, el portavoz parlamentario, David Cid, ha hecho tres reclamaciones. La primera, que se garantice "información clara de una vez por todas" a los usuarios después de una nueva jornada en la que, en plena huelga de maquinistas, ni se han cumplido los servicios mínimos ni los viajeros sabían cuándo pasaría -si es que pasaba- su tren. La segunda, que mientras se repara la infraestructura y se completan obras, la Generalitat garantice transporte alternativo por carretera con autobuses, tanto si son municipios que tienen estación de tren como los que no. "Hay que gestionar el mientras tanto", ha reivindicado. De hecho, una de sus propuestas para estos presupuestos es que se doble la red de autobuses.

La tercera es la que pasa por una mayor asunción de responsabilidades del Govern para que pueda, además de planificar infraestructura ferroviaria, ejecutar inversiones, cosa que supone "participar directamente" tanto de la construcción como del mantenimiento de la red de trenes. Se da la circunstancia que eso pasa por que el Ministerio de Transportes les ceda esa capacidad. Eso sería viable si se alumbra el consorcio de inversiones que el Executiu pactó con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa y que en estos momentos está también en negociaciones con el Estado.