Los Comuns defienden que las huelgas no tienen que torpedear la negociación de presupuestos: "Razón de más para esforzarse"

La negociación de presupuestos en Catalunya empieza este mismo lunes. La consellera de Economia, Alícia Romero, se sentará cara a cara con los Comuns con el objetivo de cerrar un acuerdo en el menor tiempo posible. El grupo de Jéssica Albiach ya ha dejado claras cuáles son las condiciones y lo ha hecho en un contexto de alta conflictividad social, en una semana marcada por las huelgas de maquinistas, profesores y médicos. No obstante, defienden que esta situación no tiene por qué torpedear la exploración de un pacto, puesto que consideran que las cuentas son, precisamente, una herramienta para mitigar el malestar de estos colectivos.

"No tienen que ser un impedimento, sino razón de más para que el Govern actúe dedicando todos los esfuerzos posibles", ha defendido el portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello. A su juicio, estas reivindicaciones sociales tienen que estar "en el centro" de las medidas que se acuerden, que por su parte se centran especialmente en vivienda y la mejora de la red de trenes.

Exigir a Renfe los servicios mínimos

De hecho, en plena jornada de huelga de maquinistas de Renfe -primer día de los tres convocados-, Pisarello ha reivindicado el derecho a la huelga que tienen todos los trabajadores, aunque ha recordado que debería ser compatible con garantizar los servicios mínimos para que no sea la ciudadanía trabajadora "quien pague el coste" del conflicto. Si se constata que esos mínimos se han incumplido, el dirigente aboga por que la Generalitat "exija" a Renfe explicaciones.

En cuanto a la carpeta de vivienda, el portavoz ha anticipado que esta semana se harán públicos los informes de los expertos sobre la propuesta para limitar la compra especulativa. "Se trata de una medida compatible con la legislación vigente", ha sentenciado sobre la que es una de las principales condiciones de los Comuns para aprobarle las cuentas al Govern de Salvador Illa.

Más "cooperación" de las izquierdas

El estado de ánimo en la sede de los Comuns también se ha visto impactado por los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón. Pisarello ha tachado de "enormemente preocupante" los malos resultados de las izquierdas, tanto del PSOE como del resto de partidos que están más a su izquierda al tiempo que la extrema derecha duplica su representación. Es por ello que ha abogado por una "construir una alternativa desde la humildad, el arraigo territorial, discurso coherente y máxima cooperación" con la vista puesta en que el golpe no se vuelva a producir en Castilla y León y Andalucía. Sobre la propuesta de frente de izquierdas que ha lanzado el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha considerado que se trata más de una apuesta "individual" que colectiva.