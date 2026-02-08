Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Catalunya: estos son los resultados de las elecciones

Puente de Montañana, en Ribagorza, tiene la peculiaridad de estar situado tan en la frontera entre Aragón y Catalunya que tiene calles en ambas comunidades autónomas. Con una población de 87 habitantes según el INE de 2025, el escrutinio ya ha llegado al 100% en la localidad.

Allí el PSOE ha vuelto a arrasar aunque también haya perdido votos. La formación socialista ha obtenido 22 votos por los 33 que tuvo en 2023, lo que supone un 55% del censo electora.

El PP sube pero solo dos votos, pasa de 6 a 8, y se queda con un 20% del electorado. VOX repite con 5 votos, pero sube porcentualmente al haber habido menos sufragios que hace tres años y se sitúa con un 12,5% del electorado.

CHA también repite y se queda con dos votos, un 5% de los mismos. Teruel/Aragón existe pierde los tres votos y se queda sin ninguno, lo mismo que le sucede a Podemos, que se ha quedado sin el voto que tuvo en 2023.

Se Acabó la Fiesta entra en el listado y se lleva dos votos, un 5% del electorado. El PAR, IU-Movimiento Sumar y EQUO pierden el voto que obtuvieron en 2023.

Ha participado el 61,53% de la población llamada a las urnas, con una caída del 6,41, que es lo que ha subido la abstención. 40 vecinos han ejercido su derecho al voto y 25 han optado por no hacerlo. En 2023 fueron 53 los que depositaron su papeleta en la urna y 25 quienes no lo hicieron.