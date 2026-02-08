Abengochea mantiene el escaño de IU-Movimiento Sumar pero lamenta "una mayor dependencia de la derecha"

Izquierda Unida–Movimiento Sumar ha confirmado que mantiene su representación en el Gobierno de Aragón tras la jornada electoral celebrada este domingo. La coalición continúa siendo un referente en la defensa de los servicios públicos y los derechos sociales en la comunidad para todos sus simpatizantes. Así los demuestran los resultados que ha obtenido en las elecciones de este 8 de Febrero.

Esta era la primera vez que Izquierda Unida en Aragón presentaba una mujer al frente, convencida de que la mirada feminista era necesaria para transformar la realidad. Abengochea ha remarcado a lo largo de toda la campaña electoral que IU está fuerte, con muchas ganas y con mucha energía tras relevar al hasta ahora referente del partido de izquierda Álvaro Sanz.

IU no logra recuperar el peso parlamentario en el Gobierno de Aragón que tuvo en 2011, cuando alcanzó cuatro escaños. Desde entonces, su representación se ha reducido hasta situarse en un único diputado, reflejo de las dificultades de la formación desde que se fraccionó el voto de la izquerda en varias formaciones.

Este 2026, la coalición ha conectado con los votantes progresistas que se sienten decepcionados por políticas que consideran demasiado moderadas. El camino, sin embargo, no ha sido sencillo. La división del espacio de la izquierda obliga a IU-Sumar a competir con fuerzas cercanas, lo que fragmenta el voto.

En este sentido, Marta Abengochea destaca la movilización de la militancia y la confianza depositada por la ciudadanía en su proyecto político.

IU–Movimiento Sumar ha recordado que su campaña se ha basado en recorrer Aragón de cerca, pueblo a pueblo y barrio a barrio, y que este respaldo demuestra la importancia de mantener una representación fuerte para defender los intereses de la clase trabajadora y los colectivos sociales.

Con este resultado, IU–Movimiento Sumar mantiene su posición como fuerza política consolidada en Aragón, manteniendo su apuesta por la participación ciudadana y la construcción de alternativas a las políticas de la derecha y la extrema derecha.

Los votantes de IU-Movimiento Sumar piensan en los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y atención social, donde Abengochea ha prometido trabajar para reducir listas de espera y ampliar la educación infantil y la formación profesional. Su programa apuesta por el acceso a vivienda digna, con una Ley de Vivienda que proteja a familias vulnerables. Defiende una justicia social y económica, usando recursos públicos para apoyar a los más necesitados y planteando medidas como la renta básica por crianza.

La igualdad de género es eje central, con políticas feministas y conciliación real. IU-Movimiento Sumar prioriza la participación ciudadana y el voto como herramienta de derechos.

Su propuesta de frenar privatizaciones y proteger el territorio frente a grandes proyectos extractivos, la justicia territorial y el apoyo a pueblos y comarcas frente a la despoblación es el eje de su programa.

Abengochea promete una política cercana, recorriendo barrios y municipios para escuchar a la ciudadanía. Su mensaje combina defensa de derechos, servicios públicos y movilización para construir un Aragón más justo.