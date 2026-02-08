Así están los resultados de las elecciones en Aragón 2026: escrutinio en directo

En tiempo real
Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio de las primeras elecciones autonómicas que Aragón celebra en solitario. En manos de 1.036.326 aragoneses está el reparto de los 67 escaños que forman las Cortes regionales: 35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel. La cifra mágica de la mayoría absoluta se sitúa, pues, en los 34 diputados.
En los siguientes mapas y buscadores puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real y consultar los resultados en cada uno de los 731 municipios de Aragón.
