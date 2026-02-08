Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónEncuestas AragónRegularización inmigrantesPremios GaudíEpsteinSuper BowlBorrasca MartaHuelga RodaliesNatalidadBarçaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

En tiempo real

Así están los resultados de las elecciones en Aragón 2026: escrutinio en directo

DIRECTO | Última hora de las elecciones en Aragón, en directo

Elecciones en Aragón: gráficos, mapas y datos clave

Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna

Así están las encuestas de las elecciones en Castilla y León 2026

.

.

Jose Rico

Jose Rico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio de las primeras elecciones autonómicas que Aragón celebra en solitario. En manos de 1.036.326 aragoneses está el reparto de los 67 escaños que forman las Cortes regionales: 35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel. La cifra mágica de la mayoría absoluta se sitúa, pues, en los 34 diputados.

En los siguientes mapas y buscadores puedes seguir la evolución del escrutinio en tiempo real y consultar los resultados en cada uno de los 731 municipios de Aragón.

Noticias relacionadas

m

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
  2. El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
  3. El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
  4. Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
  5. El juez jubilado García Castellón insiste en ser acusación en el caso Leire: 'Se trataba de presionar para obtener ventajas judiciales
  6. La UCO rastrea 22 contratos de Adif 'amañados' por la trama Koldo por 355 millones
  7. Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
  8. Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna

Azcón llega al Hotel Petronila para seguir el escrutinio electoral: "Creo que vamos a ganar"

12% escrutado | El PP gana en Aragón a la baja y necesitará a un Vox que se dispara, mientras el PSOE retrocede

12% escrutado | El PP gana en Aragón a la baja y necesitará a un Vox que se dispara, mientras el PSOE retrocede

Así están los resultados de las elecciones en Aragón 2026: escrutinio en directo

Así están los resultados de las elecciones en Aragón 2026: escrutinio en directo

¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Aragón 2026? Mapa de resultados por provincias y municipios

¿Cómo ha sido el voto en las elecciones de Aragón 2026? Mapa de resultados por provincias y municipios

¿Quién ha ganado las elecciones en Aragón 2026?

¿Quién ha ganado las elecciones en Aragón 2026?

Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna

Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna

La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón

La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón

La participación sube con respecto a las anteriores elecciones al Gobierno de Aragón