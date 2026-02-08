Qué elecciones hay en España en 2026: calendario de las autonómicas confirmadas y previstas

2026 será un año especialmente intenso desde el punto de visto electoral. La primera comunidad en acudir a las urnas ha sido Aragón, y le seguirá en marzo Castilla y León. En Andalucía no hay fecha exacta aún, pero tendrán que ser como muy tarde a las puertas del verano. Además, no hay que descartar que algún presidente autonómico tenga la tentación de adelantar sus comicios y, por último, hay que estar siempre pendiente del Congreso, donde la legislatura vive permanentemente en el alambre.

En todas partes hay mucho en juego: la distribución del poder autonómico; la lucha del PP por frenar el ascenso de Vox y las dificultades del PSOE por no acusar el desgaste de los últimos años en la Moncloa, por citar solo algunos ejemplos. Este es el calendario de las elecciones autonómicas previstas en España en 2026, con las fechas confirmadas hasta el momento y las convocatorias anunciadas por los gobiernos autonómicos. Y que nadie descarte sorpresas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció el pasado 15 de diciembre la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas para el 8 de febrero de 2026, tras el bloqueo para aprobar los presupuestos de la comunidad. Azcón firmó el decreto de disolución de las Cortes después de informar al Consejo de Gobierno y defendió que llamar a las urnas era "lo más sensato, coherente y democrático", al considerar que, sin una mayoría parlamentaria para sacar adelante las cuentas, corresponde a los aragoneses decidir el futuro político de la comunidad.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció la disolución de las cortes autonómicas y la convocatoria de elecciones para el domingo 15 de marzo de 2026, fecha límite para la celebración de los comicios tras agotar la legislatura. La campaña electoral tendrá una duración de 15 días, comenzará a las 00.00 horas del 27 de febrero y finalizará a las 24.00 horas del 13 de marzo. La sesión constitutiva de las Cortes de la nueva legislatura está prevista para el 14 de abril, a las 11.30 horas.

Aunque todavía no existe una convocatoria oficial, todo apunta a que Andalucía celebrará elecciones autonómicas en junio de 2026 cuando se agote la legislatura, tal y como aseguró el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en abril del año pasado, al comprometerse a cumplir el mandato iniciado en el verano de 2022. Sobre el calendario, Moreno señaló que la intención es elegir un fin de semana de junio "limpio" de romerías y fiestas de primavera para favorecer la participación, aunque todavía no hay una fecha cerrada. Uno de los alicientes de la convocatoria es que el PSOE ha elegido como candidata a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que tendrá que dejar el cargo en el gabinete de Pedro Sánchez.

Las elecciones generales en España deberían ser en el verano del año 2027, pero nunca se puede descartar un adelanto electoral. La mayoría que invistió a Pedro Sánchez en otoño cada vez es más frágil, sobre todo desde que Junts decidió romper con el PSOE. Sin embargo, la posición del presidente Pedro Sánchez sigue siendo la de agotar la legislatura y ya prepara guiños para intentar acercarse al partido de Carles Puigdemont.

El calendario electoral tiene, como mínimo, dos certezas: este año en España no habrá ni elecciones municipales ni europeas. Los comicios locales son cada cuatro años -son inamovibles- y se celebrarán el 23 de mayo de 2027. Las elecciones europeas son las más lejanas de todas. Se convocan cada cinco años y están fijadas para junio de 2029.