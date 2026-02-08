COMICIOS AUTONÓMICOS
La participación a las 14 horas en las elecciones de Aragón es similar a 2023
El dato se ha elevado hasta el 40,93%, tres décimas por debajo de hace tres años
Redacción
Zaragoza
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La participación a las 14.00 horas en las elecciones de Aragón 2026 ha sido del 41,81%, 0,04 puntos por debajo de la registrada en 2023 a la misma hora, cuando alcanzó el 40,96%, Hace tres años, a las 18 horas el dato de participación ascendió hasta el 54,73%. La participación a las 11 horas en Aragón ha sido de, en torno al 10%.
En número de electores, son 405.501 personas. Por provincias, habían votado a esa hora un 41,81% de los electores de la provincia de Zaragoza, un 37,73% de la provincia de Huesca y un 39,78% en la de Teruel.
- Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
- El regreso de Puigdemont, la mediación del PNV y la “presión ambiental” como bazas de Sánchez para acercar a Junts
- El Colegio de Abogados de Madrid no es neutral para informar sobre la minuta del abogado la pareja de Ayuso en la causa del fiscal general del Estado
- Ingenieros de Indra diseñan armas más letales y una IA para el futuro carro-dron de combate
- El juez jubilado García Castellón insiste en ser acusación en el caso Leire: 'Se trataba de presionar para obtener ventajas judiciales
- La UCO rastrea 22 contratos de Adif 'amañados' por la trama Koldo por 355 millones
- Hacienda paraliza su inspección a Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, ante su relación con el caso de la pareja de Ayuso
- Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna